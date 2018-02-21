На 1% за неделю выросло число безработных в России

Москва, , 07:25 — REGNUM В России за неделю (7−14 февраля) численность безработных увеличилась на 1% и составила 793 тыс. 230 человек. Годом ранее этот показатель составлял 915 тыс. 690 человек, сообщили в Минтруде РФ.

Рост численности безработных граждан отмечался в 73 регионах России.

Снижение числа безработных произошло в шести субъектах РФ.

Не изменилась численность безработных в Ставропольском крае, Ингушетии, Пензенской, Смоленской, Костромской и Владимирской областях.

Численность работников, находившихся в простое или в отпуске по соглашению сторон, составила 125 тыс. 528 человек.

На 1 февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в России в среднем составил 1%.

Количество вакансий в органах службы занятости составляет 1,4 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России начало расти с декабря 2017 года. В января был отмечен спад числа безработных на 3%, а затем безработица снова стала расти.

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По данным опроса, в России ситуация на рынке труда стабилизируется и наблюдается медленное восстановление. 57% граждан заявили, что за последние полгода у них стабильная работа, никакие изменения их не коснулись.

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