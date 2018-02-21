Нефть останется в коридоре $63−65

Москва, , 07:11 — REGNUM Рост нефти в первые дни текущей недели (19−20 февраля), по всей видимости, мог оборвать аналитический отчет глобального рейтингового агентства Fitch Ratings, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Хотя отчет агентства был посвящен развитию рынка электромобилей, в отчете говорилось, что рост спроса на электромобили может привести к избыточной волатильности цен на нефть вплоть до 2029 года, а к 2040 году мировой спрос на нефть может выйти на пик, с которого начнется его снижение.

Конечно, реалистичность выводов, сделанных в этом отчете, будет проверить очень трудно, но биржевые «медведи» сейчас наверняка готовы использовать любой негативный новостной повод для игры на понижение — не всех участников рынка устраивает цена барреля выше $60.

Еженедельный отчет о коммерческих запасах нефти в США выйдет на этой неделе 22 февраля, и это значит, что в отсутствие явных ориентиров до этого дня на биржевые спекулянты предпочтут на всякий случай играть вниз.

В Казахстане стратегический план развития страны, утвержденный президентом Назарбаевым, предполагает увеличение добычи нефти до 107,3 млн т к 2025 году, что предполагает среднегодовые темпы роста добычи черного золота в 2,7% в год.

Это значит, что Казахстан продолжит наращивать добычу даже в условиях возможного слабого мирового спроса, а для нефтяного рынка любые новости об увеличении предложения сейчас воспринимаются негативно.

Цена нефти Brent в ближайшие дни останется в коридоре $63−65 за баррель.

Напомним, 20 февраля нефть Brent на Лондонской бирже ICE по состоянию на 18:00 мск снижалась на 0,7% до $64,83 за баррель. Тем временем цена техасской нефти WTI в Нью-Йорке падала на 1%, за баррель WTI на бирже давали только $61,53.

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