Власти Украины и МВФ решают, как они повысят цены на газ для населения

Киев, , 20:25 — REGNUM Украинское правительство направило Международному валютному фонду новый вариант повышения цен на газ для населения. Согласно информации и документам, которые имеются в распоряжении «Украинских новостей», кабмин хочет избежать резкого повышения тарифов. Правительство предлагает повышать цену на газ для населения поэтапно — ежеквартально на 2−3% в течение полутора лет, начиная с апреля текущего года. В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

При этом предполагается, что через три года Украина сможет выйти на полное обеспечение себя газом и даже начать его экспорт. Правда ожидать, что МВФ примет предложения правительства пока особых оснований нет. По данным агентства, новый механизм определения цены был принят МВФ «без восторга».

Киев считает, что переход к рыночной цене на газ может быть лишь в случае уменьшения до 25% числа домохозяйств, получающих субсидии и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда, по прогнозу правительства, при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м.

Действующий механизм определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий на 10 млрд грн. (370 млн долл.) — до 80 млрд грн. (2 млрд 962 млн долл.).

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий отмечает, что правительству «не удастся спрятать последствия такого повышения» цен на газ.

«На днях эксперты озвучили цифры о том, что сегодня Украина вторая в Европе по темпам снижения спроса на природный газ. Т. е. это подается как благо, якобы Украина повышает энергоэффективность. Но это на самом деле не так. Потребление газа сокращается, потому что часть украинской промышленности, которая использовала газ, фактически прекратила существование. В связи с тем, что выросли тарифы на газ, население почти на треть сократило его потребление… На самом деле все те так называемые реформы, которые происходят по рекомендации МВФ, ничего нам не дают и не дадут», — сказал Корнацкий 20 февраля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что МВФ «затягивает удавку» на шее Украины, требуя поднять цены на газ.

«МВФ, затягивает удавочку на шее нашего коменданте ПетеЧе в вопросе газовых тарифов с требованием установления единой рыночной цены… единая рыночная — значит единая с промышленностью. И никого не волнует, что ценовые колебания промышленность покрывает за счет роста производимой продукции», — отметил Землянский на своей странице в Фейсбук.

По его словам, президент Порошенко ставит перед правительством противоречивые задачи — возобновить сотрудничество с МВФ, но не поднимать тарифы на газ. Он считает, что премьер Гройсман оказался в ситуации «цугцванга».

"Поднимешь тарифы — политический труп (народ закопает). Разорвешь отношения с МВФ — труп политический (свои прищучат). А главное. Что любое решение спровоцирует политический кризис, позволив обвинить премьера во всех грехах вольных или невольных, и даст президенту право на роспуск парламента… и досрочные выборы в раду летом этого года. Об этом давно уже поговаривают в высоких кабинетах и низких кулуарах», — пояснил Землянский.

Он также проинформировал, что «варианты, когда цены могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматриваются».

При этом политический эксперт Владимир Цибулько считает, что украинским чиновникам будет сложнее принять решение о повышении цен на газ, чем принять закон о создании высшего антикоррупционного суда.

«Миссия МВФ приехала и уехала. Относительно антикоррупционного суда, кажется, сформирована консолидированная позиция. Президент еще в Давосе заверил Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ — ИА REGNUM ), премьер Гройсман на открытии восьмой сессии Верховной рады также высказался в пользу как можно быстрого принятия закона. А вот по газовому вопросу такого не наблюдается, хотя маневр здесь достаточно сужен», — написал Цибулько в Фейсбуке.

Напомним, с конца ноября 2015 года Украина не закупает газ у России. Страна полностью перешла на импорт голубого топлива из стран Евросоюза. При этом Украина закупает газ в ЕС по цене от 190 до 240 долл. за 1 тыс. куб. м.

За последние три года цена газа для украинских потребителей выросла в 10 раз. Согласно постановлению кабмина №187 от 22.03.2017 года с 1.04.2017 года цена на природный газ для населения составила 6957 грн. за 1000 м куб. (262 долл.) или 6,957 грн. (0,26 долл.) за 1 м куб. К примеру, до мая 2014 года украинцы платили за 1 м куб. газа 0,725 грн. (0,02 долл.).

Как сообщалось, главными требованиями МВФ для возобновления кредитования Украины являются — повышение цен на газ до уровня европейских, создание антикоррупционного суда, приватизация госпредприятий и ввод рынка земли.

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