Украину предупреждают о крахе из-за майдана и запрета торговли с Россией

Киев, , 19:06 — REGNUM Сегодня, 20 февраля, исполнилась четвертая годовщина расстрелов митингующих на майдане в Киеве. Несмотря на то, что постмайданная власть выполнила главные требования евромайдана — подписание соглашения об ассоциации с ЕС, активизация процессов евроинтеграции и получение безвизового режима, Украина столкнулась с новыми экономическими вызовами.

В частности, если в 2013 году ВВП Украины был на уровне 183,3 млрд долл., то к 2016 году его объем обвалился почти вдвое — до 93,3 млрд долл. При этом страна нарастила внешний долг с 40% ВВП (2013 год) до 81% ВВП — в 2017 году. Как результат провальной экономической политики гривна обвалилась более чем в три раза — с 8 грн. за доллар в 2013 году до 28 грн. за доллар в 2017 году.

Украинские эксперты активно обсуждают влияние майдана на экономику Украины и её торговые отношения с Россией. В частности, экономист Александр Охрименко считает, что если бы не майдан 2013 года, экономика Украины показывала бы рост более 3% ВВП, а уровень зарплат украинцев вырос до 600 евро.

«В России вспомнили о Майдане. Действительно потери внешней торговли существенные. Если бы не было майдана, такого падения экономики и экспорта Украины не было. Скорее всего, сейчас бы был рост ВВП больше 3% и зарплата была бы около 600 евро. Но этого уже не будет. История состоялась и теперь будет другая экономика Украины», — написал 20 февраля Охрименко на своей странице в Фейсбуке.

Он прогнозирует, что в случае полного запрета торговли с Россией украинская экономика потеряет «10% ВВП, готовьтесь к курсу 50 грн. за доллар».

«Все развалится. Будет такой шок, как в 2015 году — инфляция за 20%, доллар по 50 грн. Потеряет Украина, а не Россия. В товарообороте России на долю экономики Украины приходится всего 4%. Если сравнить с 2013 годом, украинский экспорт в Россию снизился на 11 млрд… Сегодня доля России в экспорте Украины 9%. Раньше было почти 16%. Мы действительно теряем рынок России и теряем экономику Украины, не России. Нельзя развалить экономику России, если мы прекратим с ней торговать. Власть у нас занимается дуростью, разваливая экономику Украины», — сказал Охрименко в эфире канала NewsONE.

В то же время экономист Александр Гончаров напоминает, что, несмотря на два майдана в Украине, продолжает функционировать режим коррумпированной бюрократии.

«Снова с тревожными мыслями мы подошли к очередной годовщине расстрелов на Майдане. Что ж, и после двух майданов по-прежнему действует режим коррумпированной бюрократии — ничего не изменилось. Также политики в первую очередь заинтересованы в личном обогащении, а избиратели неизменно голосуют за тех, кто развешивает клюкву о том, что даст шанс приумножить семейный бюджет и достойно встретить старость. И это при том, что до конца 2018 г. мы должны вернуть МВФ почти 44 млрд грн. (1,6 млрд долл.), погасить долг перед МБРР — 8,3 млрд грн. (307 млн долл.)… Ну, а совокупные долговые обязательства НБУ и Минфина перед МВФ достигли рекордных 12,1 млрд долл. США, тогда как размер ВВП Украины за последние несколько лет не превышал 93 млрд долл. США. В свою очередь украинцев постоянно зовут на работу в Польшу, Чехию, Россию и другие страны», — написал Гончаров в Фейсбуке.

При этом экономист Андрей Богинский допускает, что украинские власти могут принять решение о полном запрете торговли с Россией, «но оно вряд ли будет выполняться».

«Напомню, у нас самый популярный поезд «Киев-Москва». Несмотря на запреты, торговля продолжается, люди продолжают ездить работать туда. Экономику нельзя обмануть. Никакие запреты не решат ситуацию», — считает Богинский.

Кроме того, политолог Андрей Дуда отметил, что в 2017 году большая доля экспорта украинских товаров приходилась на страны ЕС, а не на Россию и страны бывшего СНГ.

«В общем, у нас есть динамика роста торговли с Россией. Но в структуре внешнеторгового оборота есть тенденция увеличения связей с европейскими странами. Если брать конкретно по странам, то Россия лидирует. Если брать в целом по странам, то ЕС галопирует в части увеличения товарооборота с Украиной», — сказал Дуда в эфире канала «112 Украина».

Он также прогнозирует, что в скором времени европейское направление станет прибыльным для «Укрзализныци», поскольку украинцы все чаще ездят в страны ЕС.

«Пассажирские перевозки — традиционная сфера, которая сложилась еще во времена Советского Союза. Быстро набрать рентабельность по другим направления не удается. Но после ввода безвиза и увеличения поездок украинцев в европейские страны, объемы перевозок по европейским маршрутам будет только расти. Есть такая тенденция», — добавил Дуда.

Напомним, по итогам 2017 года Россия оставалась крупнейшим торговым партнером Украины из всех стран мира. При этом объем экспорта российских товаров в Украину вырос почти на 140% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом информирует пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в 2017 году зафиксировано значительное увеличение торгового оборота двух государств. Так, объем экспорта российских товаров на Украину составил $7,2 млрд (+140%). Объем экспорта украинских товаров в Россию достиг $3,9 млрд (+110%). Отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией — почти $3,3 млрд.

При этом ключевыми торговыми партнерами Украины среди европейских государств в прошлом году стали Польша, Нидерланды, Германия, Венгрия, Испания, Италия и Турция. В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил $43,3 млрд, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта — $49,6 млрд, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.

Как сообщалось, в феврале 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформировал, что по итогам 2017 года доля Европейского Союза в общем экспорте из Украины составила 40,5%. От продажи товаров и услуг в ЕС Украина получила 20 млрд долларов.

«Темпы роста экспорта в ЕС еще выше, чем общие. Плюс 21% по сравнению с 2016 годом», — подчеркнул Гройсман и опубликовал инфографику о росте экспорта из Украины.

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