Удмуртия готова стать «песочницей» для апробации e-коммерции

Москва, , 17:09 — REGNUM Разработанные в России законопроекты по регулированию рынка криптовалют чрезмерно регулируют эту деятельность и могут привести к уходу игроков из страны. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии цифровой экономики заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Начиная с прошлого года в России звучат разные идеи о том, как регулировать оборот криптовалют и как формировать условия работы майнинговых организаций в проведении ICO. Но до настоящего момента не сформулировано единой концепции развития данного направления цифровой экономики, отсутствует консолидированная позиция органов власти и предпринимательского сообщества», — отметил Бречалов.

«Опубликованные проекты федеральных законов о цифровых финансовых активах и об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге), на наш взгляд, не отвечают задачам снижения публичных рисков, таких, как отмывание денежных средств, финансирование терроризма и размывание налоговой базы. Предлагаемые законодательные инициативы не устанавливают рамок для развития криптоэкономики, порядок организации работы криптобирж, налогообложение сделок с криптовалютами и доход от их получения, порядок зачисления денег на банковский счёт от продажи криптовалюты. В то же время в законопроектах чрезмерно регламентируют процесс проведения ICO. Все эти факторы в условиях бурного развития рынка приведут к уходу компаний в юрисдикции, где процесс ICO детально не регулируется, но созданы системные условия для работы», — подчеркнул глава Удмуртии.

По его словам, разработанные нормативно-правовые акты дополнительно накладывают ограничение на ведение предпринимательской деятельности. Так, например, законопроект о цифровых финансовых активах предлагает зачислять привлечённые средства от ICO на специальный счёт, открываемый профессиональными участниками рынка. Бречалов считает, что требования, которые предъявляются к участникам рынка, могут привести к уходу компаний в другие страны, например, в Японию.

Для решения вопроса о регулировании в России всего, что связано с криптовалютами, он предлагает посмотреть на международный опыт, который формируется уже примерно пять лет. По его словам, ещё ни одна страна не вносила поправок в гражданское законодательство в связи с криптовалютами.

«Вместо этого регуляторы стран закрывают ключевые публичные риски с помощью разъяснений и точечных изменений законодательства. Это решение представляется наиболее приемлемым и для России», — отметил Бречалов.

По его мнению, на федеральном уровне нужно принять отдельные разъяснения, например, Федеральной налоговой службы, Минфина, Федеральной таможенной службы, Банка России, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, которые создадут и рамки регулирования, и условия для развития бизнеса, помогут бизнесу вести деятельность в России.

Он также обратил внимание на прозвучавшую в ходе слушаний мысль о том, что можно вначале внедрять отдельные новшества не по всей стране, а выбирать пилотные регионы, компании, форматы.

«Удмуртия готова стать той самой песочницей для апробации всего того, о чём здесь говорилось», — отметил Бречалов,

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