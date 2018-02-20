Москва, , 17:01 — REGNUM Майнинг биткоина может стать крупнейшим потребителем электричества в мире к 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) в ходе парламентских слушаний по развитию цифровой экономики в РФ, которые проходят в Госдуме.

«Если рынок майнинга будет расти такими же темпами, как сейчас, то к началу 2020 году генерация биткоинов станет крупнейшим в мире потребителем электричества», — отметил Жигарев.

По его словам, майнинг сегодня становится одной из наиболее важных сфер, связанных с цифровыми валютами. Так, по его словам, это один из видов бизнеса, который должен быть легализован в РФ.

«В этом бизнесе есть издержки, прежде всего, большое потребление электроэнергии и возможное извлечение прибыли», — сказал Жигарев.

Между тем, по его словам, майнинг как способ зарабатывания денег уже довольно широко распространился в РФ, но находится в так называемой «серой зоне».

«Легализация майнинга как особого вида предпринимательской деятельности будет полезна для новой отрасли. Но тривиальные подходы к налогообложению майнинга, которые предлагает Минфин, здесь вряд ли уместны», — считает Жигарев.

По его словам, эта тема слишком сложная, и для того, чтобы обложить майнинг налогами, нужен особый подход, который депутат надеется выработать вместе с рабочей группой при своем комитете Госдумы.