Порты Латвии: во всём виновата Россия

Рига, , 17:10 — REGNUM Падение грузооборота порта Риги связано с влиянием политики России. Об этом заявил министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, сообщило сегодня, 20 февраля, «Sputnik.Латвия».

"Рижский порт, будучи крупнейшим в Латвии, больше всего пострадал от решения России перенаправить все наливные грузы в свои порты на востоке Финского залива. Тем не менее Рижскому порту удалось компенсировать сократившийся объем наливных грузов другими группами грузов», — сказал министр. Он отметил, что в 2017 году Рижский порт успешно работал над привлечением контейнерных грузов, прирост объема которых был рекордным — 15,9%.

Несмотря на рост объемов перевалки в российских портах и снижение в портах Латвии, Литвы и Эстонии, российские контейнерные грузы продолжают приходить в прибалтийские терминалы. Эксперты оценивают эти объёмы в 200 тыс. TEU в год. У большой части груза по транспортным документам перевозка заканчивается в Прибалтике. Груз идет в адрес местной компании, а в Россию отправляется уже по новым, измененным документам. По оценке руководителя рижского порта, примерно 70% контейнерных грузов, приходящих в порт, в дальнейшем тем или иным способом попадает в Россию.

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В отношении будущего транзитной отрасли Латвии Улдис Аугулис высказался, не скрывая оптимизма.

«Это не только мои личные ощущения. Настроения в отрасли лучше всего характеризует объем инвестиций, который отнюдь не мал. Так, например, Рижский свободный порт в ближайшие годы инвестирует в несколько масштабных проектов около 50 миллионов евро», — отметил Аугулис. Латвия возлагает особые надежды на грузы из стран Азии, в частности — из Китая.

В период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Летом 2017 года президент России Владимир Путин также напомнил о переводе грузов из портов Прибалтики на российские. В ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

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