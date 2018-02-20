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Жириновский: Со всех взять отпечатки пальцев, сетчатку глаза, голос

Экономика

Лидер ЛДПР выступил за максимально полную идентификацию

Москва, 20 февраля 2018, 16:20 — REGNUM  Для развития цифровой экономики необходимо ввести полную идентификацию граждан РФ вне зависимости от их возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний по развитию цифровой экономики в Госдуме.

«Всё должно быть в электронном исполнении, старшему поколению помогут волонтеры, органы опеки. А молодежь готова — карточки, смартфон, мобильник. Со всех надо взять отпечатки пальцев, сетчатку глаза, голос. Будет полная идентификация», — сказал он.

По его словам, с помощью таких действий можно не только оптимизировать процессы в экономике, но и значительно снизить уровень преступности в стране.

«Как взятку давать, если наличных денег не будет? Сложно, если движение денег по безналу, то там всё видно», — заявил Жириновский.

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