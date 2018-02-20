Перемещение товаров в ЕАЭС планируется отслеживать через ГЛОНАСС

Москва, , 15:22 — REGNUM Правительство РФ планирует отслеживать перемещение маркированных товаров с помощью систем слежения, например, ГЛОНАСС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом сообщил первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов в ходе парламентских слушаний на тему «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики» в Госдуме.

Он напомнил о том, что уже запущена маркировка ряда товаров, в частности, табачных изделий. По итогам эксперимента к концу 2018 года должно быть принято решение о типе маркировки как в РФ, так и на пространстве ЕАЭС.

«Хотим добиться того, чтобы через системы слежения, такие как, например, ГЛОНАСС, мы видели не только как отмаркирован товар, и он должен от производителя выйти с маркой и уже выбыть из торговой сети в пользу потребителя — это должна считать машина — но мы хотим видеть и физическое перемещение таких товаров. Для этого все технологические возможности есть, юридической рамки для этого нет», — заявил Шувалов.

Вместе с тем уже действует маркировка меховых изделий, запущен эксперимент по маркировке лекарств.

В Госдуме 20 февраля по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему развития цифровой экономики в РФ. В зале пленарных заседаний собрались главы профильных комитетов Госдумы, представители правительства, Центробанка, а также эксперты и бизнесмены, заинтересованные в вопросе цифровизации российской экономики, представители 20 регионов России.