В Рубцовске составили список аутсайдеров по выполнению ЖКУ

Рубцовск, Алтайский край, , 07:33 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) по итогам 2017 года подготовила ТОП-10 своих потребителей в Рубцовске, которые наименее ответственно ведут работу с ресурсоснабжающей организацией. Это исполнители коммунальных услуг, которые имеют низкий процент оплат за уже полученные тепло и горячую воду и довольно внушительные долги.

Как сообщает управление по внешним связям СКГ, по данным на 1 января 2018 года, сумма общей задолженности потребителей за тепловую энергию перед СГК составляет 225,5 млн рублей. Более 36,5 млн рублей из общей массы дебиторской задолженности — это задолженность управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК вошедших в ТОП-10 недобросовестных.

Возглавляет этот список ТСЖ «Гражданский Плюс», задолженность которого перед энергетиками на сегодняшний день превышает 1,6 млн рублей, а процент перечислений за тепло и горячую воду равен всего 42,2%. Подчеркнем, что ТСЖ обслуживает всего один многоквартирный дом.

Вторым по уровню задолженности к оплате ресурсов в Рубцовске является ООО «ТехноСтрой», обслуживающее 10 жилых домов. Долг этой управляющей организации на начало года составил более 7 млн рублей, а собираемость платежей — 58,1%.

Замыкает тройку «лидеров» ООО «Управляющая компания «Согласие» — процент собираемости составил 59,5%, а задолженность равна 1,76 млн рублей. На ее обслуживании находятся 9 рубцовских домов.

Также в список аутсайдеров попали ТСЖ «Успех» с уровнем собираемости 66,7%, ООО «Экспресс Сервис» — 71,6%, ООО УК «Город ОК» — 75,2%, жилищный кооператив «Комфорт» — 76,6%, ООО «Управляющая компания «Жилищный сервисный центр» — 81,7%, ТСЖ «Янтарь» — 89,2% и Жилищно-строительный кооператив-1 — 90,2%.

Всего на обслуживании компаний, попавших в ТОП-10, находятся 110 многоквартирных жилых дома.

«Мы всегда готовы к урегулированию вопросов погашения задолженности своих потребителей и выстраиванию прямого диалога, — отметил начальник управления теплосбытовой деятельности обособленного структурного подразделения СТК в Рубцовске Андрей Михайлов. — К большому сожалению отдельные руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК игнорируют партнерский подход. Есть прецеденты, когда представители не являются в суд, не предоставляют по запросам необходимые данные потребленных коммунальных ресурсов для начислений текущих платежей, что усложняет процесс работы».

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Группой компаний СГК в отношении недобросовестных партнеров ведется взыскание задолженности в судебном порядке и в рамках исполнительного производства, направляются заявления в арбитражный суд о признании таких организаций-должников банкротами, обращения в прокуратуру о проверке их финансово-хозяйственной деятельности.