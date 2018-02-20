Теневое иностранное предпринимательство на Байкале легализуют?

Иркутск, , 17:14 — REGNUM

Несмотря на то, что даже депутаты Госдумы РФ признают: граждане Китая сквозь лазейки в законодательстве (а то и без оных) незаконно возводят многочисленные турбазы и гостиницы на Байкале, власти Иркутской области, судя по ответу заместителя председателя регионального правительства Виктора Кондрашова, ничуть не озадачены проблемой:

«Российские границы открыты. Они прилетели самолётом, купили билет. Кроме того, наше законодательство позволяет приобретать земельные участки. Зачем выделять кого-то по национальному признаку и доводить до межнационального конфликта?»

Напомним, сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально не зарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на Байкал своих соотечественников, — ничего не меняется. Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценили в 13 млн рублей.

Жители Листвянки до сих пор с нетерпением ждут, что сделает иркутский губернатор Сергей Левченко по их жалобам на теневое предпринимательство.

«От лица жителей посёлка Листвянка просим вас разобраться и взять под контроль продажу земель, массовую застройку и вскрытие горных образований вдоль береговой линии нашего посёлка, так как данные территории расположены в черте водоохранной зоны. Установить, есть ли у данных владельцев разрешение на строительство, разрешение на вскрытие горных пород и изменение рельефов, проверить границы их участков и не нарушают ли границы их пределов. А также соответствие назначению объектов строительства. Наличие септиков и канализации», — коллективное обращение с таким текстом они направили главе области ещё в сентябре 2017 года.

Земельный вопрос — один из самых больных для жителей Листвянки.

«Из 27 участков, выставленных на продажу в 2017 году, как утверждают в администрации Листвянского МО, все были куплены приезжими, в том числе иностранцами», — отмечает «Восточно-Сибирская правда».

По мнению членов Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма (СБАТ), с «китайскими» нелегальными отелями удастся справиться, если нанести удар в самый центр проблемы — по нелегальному туристическому оперейтингу. Местные туроператоры напомнили о действующем межправительственном соглашении о безвизовом групповом обмене туристами между Россией и КНР.

«Для въезда группы в страну принимающая компания, аккредитованная для работы по этому соглашению, должна представить список туристов в уполномоченный орган исполнительной власти того региона, где будет пересечена граница (в нашем случае — в Агентство по туризму Иркутской области). Завизированный список необходимо предъявить на погранпосте. Списки «продаются»: некоторые аккредитованные компании могут за отдельную плату обеспечить въезд китайской группы в Россию, но работать с туристами и, соответственно, получать с них плату будет другая компания, как правило — этническая, нигде не зарегистрированная, не имеющая права на работу в России», — пояснила гид Мария N.

По её мнению, такой подход свидетельствует о том, что весь оборот от таких туров попадает не в Россию, а в Китай, ведь туристов селят в китайских нелегальных гостиницах, кормят в китайских же ресторанах, возят по своим же сувенирным лавкам, где продают им «сувениры с Байкала», сделанные в Китае.

Но заместитель председателя регионального правительства Виктор Кондрашов и здесь проблемы не видит. В ответ на обращение в Агентство по туризму Иркутской области с указанием недобросовестных компаний он, в частности, заявил:

«В Иркутской области просто разучились работать, мы неконкурентоспособны, и нам жалко, что у кого-то получается лучше. Нужно смотреть с другой стороны, совершенствовать законодательство, содействовать местному бизнесу. Не пускать «просто так» — неправильно, если оценивать с точки зрения геополитического государства. Это не «у соседа вкуснее», а просто мы плохо работаем. Мы могли бы всё исправить давным-давно, просто спохватились поздно».

Кстати, представители официального китайского бизнеса говорят, что сами не в восторге от деятельности своих земляков-нелегалов. Но при таком размахе недобросовестной конкуренции нет смысла участвовать в финансово ёмких инвестиционных проектах на Байкале. При таком подходе понятно теперь, почему, вместо того чтобы сносить незаконные постройки, власти торопятся их узаконить, изменив границы водоохранной зоны озера.

По данным агентства по туризму Иркутской области, в 2017 году Иркутскую область посетило более 1,5 миллиона туристов, подавляющее большинство которых прибыли в регион из Китая. Но поступления в консолидированный бюджет Иркутской области от гостиниц, ресторанов и туристических агентств составили чуть более 700 млн рублей.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 34,5% и составило 211,0 тыс. человек

Наиболее популярными местами отдыха у жителей и гостей Иркутской области являются территории, прилегающие к озеру Байкал: Иркутский район (п. Листвянка, п. Большое Голоустное), Ольхонский район (побережье Малого моря и о. Ольхон), Слюдянский район (г. Байкальск, г. Слюдянка, п. Утулик, п. Култук), территории вдоль береговой линии Братского водохранилища (Осинский, Нукутский, Братский районы), а также город Иркутск.

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