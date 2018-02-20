«Попросту приспичило»: зачем театр Екатеринбурга покупает дорогую иномарку?

Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается скандал. Театр юного зрителя собрался приобретать дорогую иномарку, и ему уже грозят проверками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лот на приобретение автомобиля Kia Optima Prestige за 1,4 млн рублей размещён на сайте госзакупок как закупка у единственного поставщика. Протокол от 19 февраля уже опубликован на портале госзакупок.

«В связи с возникшей потребностью в определённых услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно, предлагаю выбрать исполнителя по поставке автомобиля Kia Optima Prestige ООО «Автобан-вест» и заключить договор как с единственным поставщиком», — говорится в документе.

Вопрос заинтересовал представителей политического бомонда Урала. Депутат Госдумы Андрей Альшевских даже заявил о странности такой формулировки.

«В документации, выставленной на госзакупках, исполнители объяснили покупку… «возникшей потребностью вследствие непреодолимой силы». Вдумайтесь, конечно, в формулировку. Давайте переформулирую, чтобы и юному зрителю было понятно. Театральному начальству попросту приспичило», — прокомментировал депутат.

В ТЮЗе пояснили, что автомобиль необходим для перевозки постоянно приезжающих в театр театральных звёзд, и это вопрос престижа.

«К нам приезжают именитые актёры и режиссёры. С ними надо постоянно выезжать на различные площадки Екатеринбурга и области в рамках культурных мероприятий», — пояснил заместитель директора по общим вопросам Александр Баум.

Он подчеркнул, что покупка нового автомобиля назрела давно, так как до сих пор эксплуатируется автомобиль 2008 года выпуска ГАЗ-3102 с текущим пробегом 243 тыс. километров.

«Замена автомобиля назрела давно, к тому же мы долго откладывали деньги, так как приобретаем машину из собственных средств. ТЮЗ — это муниципальное автономное учреждение культуры. В данном случае нас устраивает именно эта марка по требованиям цены и качества: по минимальной цене получаем максимальное качество», — отметил Александр Баум.

Сотрудник театра также пояснил, каким образом в документы госзакупки попала фраза о «непреодолимой силе». По его словам, были взяты стандартные формулировки из федерального закона 223 и из положения о закупках самого театра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лоты по закупке автомобилей были размещены администрациями свердловских муниципалитетов.

Так, мэрия Невьянска намерена приобрести автомобиль за 1,5 млн рублей, причём информация на сайте госзакупок заинтересовала надзорное ведомство. В прокуратуре организована проверка, так как предполагается, что требования к техническим характеристикам автомобиля в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — «Тойота-Камри».

Ещё более дорогие закупки автомобилей делают чиновники Серова. Так, мэрия города разместила на сайте госзакупок два лота на покупку новых машин по цене 1,6 млн рублей. Причём один автомобиль, как раз марки «Тойота-Камри», уже приобретён. При этом предыдущая закупка была в 2015 году. Тогда также была приобретена «Тайота-Камри», но по цене 1,8 млн рублей.

Также новую «Тойоту-Камри» приобрела мэрия Краснотурьинска за 1,7 млн рублей. В администрации города пояснили, что покупка связана с обновлением автопарка, так как придётся списать две машины с пробегом более 400 тыс. километров, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

При этом необходимо отметить, что муниципалитеты имеют финансовые проблемы. Так, Краснотурьинску пришлось в 2017 году брать коммерческий кредит в банке в размере 40 млн рублей, а денег порой не хватает на поездки юных спортсменов на соревнования.

В Невьянске в 2017 году сорвали начало отопительного сезона из-за крупной аварии на изношенной теплотрассе. В ситуацию пришлось вмешаться правительству Свердловской области, которое выделило шесть миллионов рублей на срочный ремонт. Также в Невьянске в течение года не могли исполнить решение суда о предоставлении жилья по договору социального найма женщине, которую до этого выселили из аварийного барака. При этом цена вопроса покупки квартиры была порядка одного миллиона рублей.

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