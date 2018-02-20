Еврореформы от Гройсмана: на Украине бастуют голодные шахтёры

Киев, , 11:13 — REGNUM С 14 февраля на подконтрольной Украине территории Донбасса бастуют горняки шахт «1−3 Новогродовская», «Котляревская», «Украина» (входят в состав госпредприятия «Селидовуголь»). Рабочие требуют погасить задолженность по зарплатам, которая скопилась еще за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Представители трудовых коллективов выехали в Киев, чтобы встретиться с министром энергетики Украины Игорем Насаликом.

«Несмотря на то, что в прошлую пятницу горнякам выплатили часть заработной платы за январь этого года (всего лишь 27%), они своих намерений посетить столицу не оставляли, и поэтому представители трудовых коллективов сегодня утром выехали в Киев. Их требования неизменны — погашение всей задолженности, накопившейся за несколько месяцев», — говорится в сообщении.

При этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец поблагодарил правительство за выделение 365 млн грн. (13,5 млн долл.) для погашения долгов по зарплатам рабочим госшахт. Он сообщил, что по состоянию на февраль 2018 года долги государства по зарплатам перед шахтерами превышают 18,5 млн долл.

«Три шахты ГП «Селидовуголь» — «1−3 Новогродовская», «Котляревская», «Украина» — продолжают простаивать. На сегодня заработала только одна шахта — «Кураховская». Представители трудовых коллективов сегодня утром выехали в Киев… Благодарен правительству за выделенные средства в размере 365 млн грн. — это позволило погасить почти в полном объеме задолженность за предыдущие годы, но в данный момент остается задолженность 504 млн грн. Это означает, что не всем в полном объеме выплатили заработную плату за 2017 год. Нам надо совместно приложить усилия, чтобы была выплачена в полном объеме зарплата за январь месяц текущего года», — написал Волынец в Фейсбуке.

В то же время донецкая журналистка Юлия Суркова информирует, что горняки ГП «Селидовуголь» в знак протеста перекрыли дорогу в Донбассе еще 14 февраля.

«Третью ночь продолжается забастовка шахтеров на востоке Украины. Долги по зарплатам, бедность и отсутствие перспектив вынудили людей в прифронтовых городах проводить ночи у буржуек, перекрывая дорогу на шахту», — пишет Суркова в Фейсбуке.

При этом назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что на протяжении 2017 года в Донецкой области задолженность по зарплатам снизилась на 248 тыс. долл., а с начала 2018 года — на 3,5 млн долл. Губернатор отметил, что, по информации Главного управления государственной фискальной службы, в области наибольшая задолженность по зарплатам зафиксирована в Мариуполе (8,6 млн долл.), Славянске (1,2 млн долл.), Новогродовке (722 тыс. долл.).

«Дал задание проводить постоянную работу с руководителями предприятий по поводу погашения задолженности и повышения заработной платы. Кстати, на прошлой неделе 106 предприятий повысили зарплату своим работникам выше минимальной (с начала года — 410 предприятий). Отмечу, что средняя заработная плата в Донецкой области составляет 9886 грн (366 долл — ИА REGNUM ). Это самый высокий показатель по Украине после Киева и Киевской области», — написал Жебривский в Фейсбуке.

В отличие от государства, частный энергохолдинг ДТЭК (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) демонстрирует эффективность управления угольными предприятиями Донбасса. Так, 19 февраля пресс-служба ДТЭК проинформировала, что на шахте «Новодонецкая» (шахтоуправлении Белозёрское Добропольеуголь) возобновлена добыча угля из 3-й северной лавы. Отмечается, что инвестиции ДТЭК в развитие предприятия составят 25,5 млн долл. Это позволит добывать до 4,5 млн тонн угля в сутки на второй и третьей лаве.

Кроме того, в январе 2018 года коллектив ДТЭК шахтоуправление Добропольское выдал на-гора 190 тыс. тонн угля. Это практически в полтора раза больше, чем год назад, в январе 2017-го. Этот уголь стал топливом для Ладыжинской и Бурштынской ТЭС ДТЭК, которые обеспечивают электроэнергией сотни тысяч украинцев.

«Инвестиции ДТЭК в развитие производства на шахтоуправлении Добропольское в минувшем году составили более 14,8 млн долл. Вместе с объёмом добычи вырос и уровень доходов добропольских шахтеров: по сравнению с январем прошлого года средняя зарплата на предприятии увеличилась почти на 29,5% и составляет 10 981 грн (406. долл — ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным минэнерго Украины, в 2017 году на Украине добыча коксующегося угля упала на 18,6%, или на 1,554 миллиона тонн — до 6,807 миллиона тонн, энергетического — на 13,5%, или на 4,393 миллиона тонн — до 28,108 миллиона тонн по сравнению с 2016 годом. В 2013 году до войны в Донбассе Украина добывала 83,5 млн тонн рядового угля.

При этом в январе 2018 года шахты Украины добыли на 27,3% рядового угля меньше, чем в январе 2017 года. Добыча снизилась на 1,08 млн тонн — до 2,658 млн тонн. В частности, на 2,8% снизилась добыча коксующегося угля — до 559,4 тыс. тонн, и на 31,9% энергетического — до 2,099 млн тонн. Падение произошло из-за утраты контроля энергохолдинга ДТЭК над шахтами «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», «Комсомолец Донбасса», расположенных на неконтролируемых территориях. Без учета этих шахт добыча угля на Украине в январе 2018-го сократилась всего на 3,2% — на 87,6 тыс. тонн.