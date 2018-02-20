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Россия осталась для Украины крупнейшим торговым партнером

Экономика

Общий импорт Украины в 2017 году составил $49,6 млрд

Киев, 20 февраля 2018, 08:42 — REGNUM  Импорт российских товаров на Украине увеличился на 39,9% за 2017 год по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, Россия экспортировала на Украину в 2017 году товаров и услуг на $7,2 млрд. Экспорт с Украины в Россию также увеличился за год и составил $3,9 млрд, что на 9,6% выше показателей 2016 года. При этом отрицательное сальдо Украины в торговом обороте с Россией составило $3,3 млрд.

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Таким образом, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году. Также активную торговлю Киев вел с Польшей, Нидерландами, Германией, Венгрией, Испанией, Италией и Турцией. Общий экспорт Украины в 2017 году составил $43,3 млрд (больше на 19%), импорт — $49,6 млрд (больше на 27%).

Напомним, Россия также остается главным поставщиком угля для Украины. Так, за 11 месяцев 2017 года 55,7% импортного угля пришлось на российские поставки.

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