Россия осталась для Украины крупнейшим торговым партнером

Киев, , 08:42 — REGNUM Импорт российских товаров на Украине увеличился на 39,9% за 2017 год по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, Россия экспортировала на Украину в 2017 году товаров и услуг на $7,2 млрд. Экспорт с Украины в Россию также увеличился за год и составил $3,9 млрд, что на 9,6% выше показателей 2016 года. При этом отрицательное сальдо Украины в торговом обороте с Россией составило $3,3 млрд.

Читайте также: Россия остается главным поставщиком угля на Украину

Таким образом, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году. Также активную торговлю Киев вел с Польшей, Нидерландами, Германией, Венгрией, Испанией, Италией и Турцией. Общий экспорт Украины в 2017 году составил $43,3 млрд (больше на 19%), импорт — $49,6 млрд (больше на 27%).

Напомним, Россия также остается главным поставщиком угля для Украины. Так, за 11 месяцев 2017 года 55,7% импортного угля пришлось на российские поставки.

Читайте также: Угольная реформа на Украине провалилась — уголь продолжат закупать у России

Читайте ранее в этом сюжете: Россия нарастила поставки угля Украине