Саудиты пришли на Ямал за газом

Салехард, , 22:48 — REGNUM Российская газовая компания «Новатэк» и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба «Новатэка».

Согласно документу, компании договорились о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ, совместное участие в СПГ-проектах, проектах в области геологоразведки и добычи газа, а также научно-технические разработки. «Стратегия «Новатэка» предусматривает наращивание объемов производства СПГ быстрыми темпами с привлечением международных партнеров, и мы приветствуем заинтересованность такой значимой в мире компании, как Saudi Aramco, в сотрудничестве на глобальных рынках газа», — заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Саудовская Аравия является одним из крупнейших в мире производителей природного газа, который потребляет сама.

В конце декабря 2017 года в поселок Сабетта на церемонию открытия завода «Ямал СПГ» (принадлежит «Новатэку») и погрузки первой партии сжиженного природного газа прибыл министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих. Тогда же он заявил, что Россия и Саудовская Аравия рассматривают все возможности совместных проектов. Партнерами ОАО «Ямал СПГ» являются ОАО «Новатэк» (50,1%), французский концерн TOTAL (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В реализации проекта приняли участие 15 стран мира, почти 700 российских предприятий из 60 регионов России. В Сабетте работает около 32 тыс. отечественных и зарубежных специалистов. Стоимость проекта $27 млрд.

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