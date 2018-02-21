Прибалтика: железная дорога без пассажиров

Санкт-Петербург, , 01:16 — REGNUM Отсутствие у прибалтийского железнодорожного проекта Rail Baltica грузовой и пассажирской базы — не причина для заинтересованных стран от него отказываться. Этот проект дает Прибалтике возможность получить финансирование от Евросоюза, однако последние события показывают, что и эта цель — похоже, одна из основных — под угрозой, пишет в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Для реализации проекта Rail Baltica Литва, Латвия и Эстония организовали совместное предприятие RB Rail, однако единства в осуществлении проекта не достигнуто. Более того, в начале текущего месяца Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления Байбе Рубесе. Создавшаяся ситуация ставит под вопрос получение финансирования. По словам еврокомиссара по транспорту Виолетты Булц, подтверждение финансирования в размере 120 млн евро сейчас остается в режиме ожидания:

«Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства. Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности», — заявила еврокомиссар.

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