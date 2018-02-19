Орловский врио Андрей Клычков идет по пути предшественника

Орел, , 15:43 — REGNUM Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил о возможном создании на базе вот уже несколько лет недействующего аэропорта «Орёл-Южный» грузового хаба. По его словам, переговоры с потенциальными инвесторами уже активно ведутся.

«Мы предлагаем создать на базе Орловской области грузовой хаб с таможенным терминалом, в том числе для Московского региона… С рядом потенциальных инвесторов мы уже обсуждали эти планы, они сейчас просчитывают идею», — сказал Клычков в интервью РИА «Новости», пояснив, что создание логистического хаба будет более выгодно, чем развитие гражданской авиации.

Аргументом в пользу этого проекта, по мнению врио губернатора, является удобное месторасположение региона: в 380 километрах от Москвы — крупнейшего рынка сбыта, и в то же время фактически в центре ЦФО.

Аэропорт «Орел-Южный», бывший военный аэродром, начал работать как гражданский с 1981 года. В 1990-х годах делалось несколько попыток возродить аэродром: сначала здесь работала компания «Орёл-авиа», затем, в 1998 году — компания «Трансаэро», которая зарегистрировалась в Орле и в рамках соглашения с региональными властями провела работы по модернизации ВПП. В 1999 году возобновилось авиасообщение между Орлом и Москвой. В 2004 году «Трансаэро» ушла из Орла, а с ее уходом в упадок стал приходить и аэропорт. Планы по строительству второй очереди аэропорта так и не были реализованы. С 2010 года аэропорт прекратил функционировать.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава региона Вадим Потомский на протяжении практически всего своего губернаторского срока не оставлял попыток реанимировать аэропорт, сначала как пассажирский, а затем и как грузовой. В 2014 году было объявлено о планах по модернизации и запуску аэропорта и о договоренности с потенциальным инвестором.

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Но планам сбыться суждено не было: власти трижды объявляли конкурс по отбору концессионера, и трижды конкурс проваливался. В 2016 году Потомский заявил о планах сделать аэропорт логистическим центром по доставке почты в регионы Центрального федерального округа, однако и здесь реализовать задуманное не удалось.

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