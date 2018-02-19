Латвию потряс банковский кризис, который уничтожил репутацию страны

Рига, , 12:56 — REGNUM

Латвийская комиссия по рынку финансов и капитала ввела ограничения в отношении операций клиентов банка ABLV Bank в любой валюте, они вступили в силу в ночь на сегодня, 19 февраля. Это стало следствием ареста главы Центробанка Илмара Римшевича и скандала об отмывании денег и вымогательстве взяток. ИА REGNUM обобщило информацию, известную на этот час.

Банк ABLV Bank, чтобы стабилизировать свое положение, сегодня объявил, что попросит у Центробанка страны кредит в размере 480 млн евро. Однако Центробанк Латвии сообщил, что даст банку кредит в размере только 97,5 млн евро.

«Ссылаясь на просьбу ABLV Bank и мнение Комиссии по рынку финансов и капитала, Центробанк Латвии решил предоставить кредит в размере 97,5 млн евро в обмен на заклад очень ликвидных ценных бумаг», — говорится в заявлении Центробанка Латвии.

Комиссии по рынку финансов и капитала приняла такое решение 18 февраля после внеочередного заседания, придерживаясь указаний Европейского центрального банка (ЕЦБ). По словам представителей Центробанка Латвии, этот шаг необходим для стабилизации ситуации. Контроль над ABLV Bank входит в компетенцию ЕЦБ.

В пресс-релизе банк поясняет, что структура банковского имущества сбалансирована, но в нынешней ситуации его реализация может затянуться дольше обычного, поэтому, чтобы гарантировать достаточные финансовые ресурсы, банк предпринял необходимые действия.

Департамент казначейства США ранее призвал ABLV Bank, третий по величине латвийский банк, придерживаться санкций в отношении Северной Кореи.

США обещали ввести санкции из-за «порочной практики предотвращении случаев отмывания денег, которая открыла путь отмыванию денег, финансированию оружейной программы Северной Кореи, коррупционным схемам России и Украины». В таком случае были бы заблокированы банковские карточки Visa клиентов банка.

Учреждение США также заявило, что руководители банка подкупали латвийских чиновников.

Руководство банка отрицает такие обвинения. 87,03% акций банка принадлежат Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне.

Дана Рейзниеце-Озола, министр финансов Латвии, 18 февраля утверждала, что ситуация, в которой оказался ABLV Bank, и арест главы Центробанка Латвии Илмара Римшевича вызывают угрозу для репутации всей финансовой системы страны.

Рейзниеце-Озола в эфире латвийской телепередаче «Утренняя панорама» утверждала, что банк пока не представил никакого официального заявления с просьбой оказать помощь.

Она отметила, что если банк просит помощи у государства, такая просьба сначала оценивается ЕЦБ, позже — латвийскими службами, а государство не намерено рисковать ни единым своим евро.