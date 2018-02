Прибалтийский оскал: Литва, Латвия и Эстония переругались из-за денег

Олег Михайлов, , 12:59 — REGNUM

В Прибалтике разгорается скандал вокруг хода реализации проекта Rail Baltica. Вернее, отсутствия прогресса. Из-за уже кажущегося бесконечного спора Вильнюса, Таллина и Риги о том, кто и как будет осваивать доли этого многомиллиардного пирога. Кризис зашёл так далеко, что гасить страсти в столицы Прибалтики примчалась ответственная за транспортную политику еврокомиссар Виолетта Булк. Везде она повторила: будете продолжать скандалить — забудьте про дорогу и миллиарды.

«В ЕС у нас есть четкое правило: не используешь — потеряешь (англ. use it or lose it). У меня много проектов, которые хотели бы воспользоваться вашими деньгами, потому что это большие деньги. (…) Не забывайте, что ЕС финансирует около 85% проекта. Скажите, какой еще проект ЕС финансируется в таком объеме? Прошу, не теряйте эту возможность. Я не говорю, кто прав, а кто нет — мы должны найти решение и идти вперед», — сказала Булк в прошлый понедельник, 12 февраля. Прошла неделя, а на сегодняшнее 19 февраля страсти не просто утихли, а разгорелись пуще прежнего.

Но вернёмся к конфликту. В начале февраля литовские и эстонские акционеры RB Rail — предприятия, которое контролирует реализацию проекта — выразили недоверие председателю правления предприятия Байбе Рубесе. Латвийские акционеры воздержались. По словам министра транспорта Латвии Улдиса Аугулиса, литовцы объяснили, что недовольны работой Рубесы, и что у них другое видение работы предприятия. Рубеса после решения акционеров заявила, что не намерена уходить в отставку.

ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро. То есть понятно, что есть за что поскандалить.

При крайне неблагоприятном фоне проекта тем не менее прибалты не стесняются просить денег. Много и прямо сейчас. С литовской стороны на это брошен опытный в громоздких и невыгодных проектах «отец» убыточного терминала сжиженного природного газа, министр транспорта и связи Рокас Масюлис.

«Одна из главных тем встречи — дальнейшее финансирование и реализация проекта Rail Baltica. Мы обратили внимание Еврокомиссии на то, что Литве очень важно управление железнодорожной инфраструктурой — в первую очередь в аспекте национальной безопасности», — сказал Масюлис.

Он заверил еврокомиссара, что Литва планирует реализовать этот проект ещё до конца 2025 года. Но одно из главных условий — инвестиции фондов ЕС. То есть пока еврокомиссар угрожала свернуть все работы, литовский министр хладнокровно говорил: дайте деньги.

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис. На встрече с Булк он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог». Брюссель изначально требовал единого центра управления. Для этого и создавали компанию RB Rail с главным офисом в Риге и под руководством латышки Байбе Рубесе.

Позволить лишь одной Риге тратить почти шесть миллиардов евро, решать, кто будет подрядчик на территории Литвы, а кто нет, в Вильнюсе просто так не собирались. Да и в Таллине. Отсюда и весь скандал. Именно в Литве должна быть потрачены самая большая часть пирога. Как же всё это отдать какому-то пусть формально и частично литовскому, но на самом деле независимому от тебя, единому предприятию RB Rail? Но как об этом сказать Брюсселю прямо? Не скажешь же: дайте деньги нам, мы их «освоим». Также «эффективно», как деньги на демонтаж Игналинской АЭС, где коррупционные скандалы сегодня — норма, к которой все привыкли. Тем более, что латышка Рубеса совсем не молчит, а защищается и прямо обнажает невозможность сторон-участников договориться.

Вот и 19 февраля литовские представители RB Rail выразили беспокойство в связи с заявлениями главы RB Rail Байбы Рубесы, которыми она «может повлиять на стабильность и преемственность стратегического проекта».

«Но Рубеса, которая потеряла доверие большинства акционеров, не только отказалась уходить в отставку, но еще решила распространять необоснованную информацию об акционерах, конфликте интересов, таким образом пытаясь сохранить свой пост и, возможно, навредить единству партнеров по проекту», — говорится в заявлении литовских и эстонских акционеров.

«Попытки главы RB Rail создать впечатление, будто акционеры конфликтуют между собой, абсолютно необоснованные. Несогласия возникают только из-за утратившей доверие главы RB Rail, действия которой наносят вред репутации проекта. Сейчас участники проекта во всех трех странах Прибалтики тесно сотрудничают, чтобы проект развивался успешно и вовремя. Заявления Рубесы точно не повлияют на единство и тесное сотрудничество партнеров по проекту, которые прекрасно понимают значение этого стратегического проекта и пользу от него», — сказал член совета наблюдателей RB Rail Каролис Санковски.

По сути подтвердив, что угрозы еврокомиссара свернуть проект Литву не пугают. Либо деньги нам, либо пусть не будет ничего.

