Названы самые популярные у туристов регионы России

Москва, , 12:29 — REGNUM Самым популярным у туристов регионом России по итогам 2017 года стал Краснодарский край, его посетили более 15 млн человек, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

По результатам анализа туризма в регионах России, Краснодарский край принял 15,8 млн туристов, Московская область — 14,1 млн туристов. Замыкает тройку лидеров Крым, туда приехали 5,4 млн туристов.

В пятерку лидеров также вошли Приморский край и Владимирская область (более 4 млн туристов в каждой). Ярославская область приняла 3,6 млн человек, Татария — 3,1 млн.

Вологодскую и Тюменскую области посетили 2,85 и 2,87 млн туристов соответственно. Замыкает первую десятку Свердловская область, туда туристами приехали 2,5 млн человек.

В итоговый рейтинг внутреннего туризма не вошли Москва и Санкт-Петербург (21 млн и 7,5 млн человек соответственно). Всего по России в 2017 году путешествовало 56,5 млн человек, что на 3% больше, чем годом ранее.

Также с января по сентябрь 2017 года в Россию приехали 19 млн иностранных граждан. Отмечается также, что в ряде регионов России (Ярославской области, в Приморье и в Карачаево-Черкессии) рост числа внутренних туристов составил более 20%.

Самыми непопулярными по общему числу туристов стали Камчатский край (200 тыс. туристов), Сахалинская область (более 170 тыс.), Чечня (130 тыс.), Брянская область (55 тыс.) и Ингушетия (54 тыс.).