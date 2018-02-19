Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах

Москва, , 08:43 — REGNUM Крупные аптечные ритейлеры могут покинуть рынок, закрыв до половины аптек, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление гендиректора сети аптек «Ригла» Александра Филиппова на заседании «Деловой России».

По его словам, крупные аптечные сети могут закрыть до половины своих аптечных точек, а небольшие фармацевтические ритейлеры — вообще уйти с рынка. Причиной этого станет закон, разрешающий продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.

«Ригла» — крупнейшая российская аптечная сеть, в нее входит 1,86 тыс. точек в 47 регионах. По словам Филиппова, почти половина из аптек находится в непосредственной близости от продуктового ритейла, и если закон будет принят, то их закроют. Пострадают в первую очередь 250 аптек в малых городах.

Об угрозе закрытия аптек вблизи продуктовых магазинов заявил и гендиректор сети «Неофарма» (462 аптеки «Неофарм» и «Столички») Евгений Нифантьев. По его словам, закроются 143 аптеки в небольших городах.

Речь идет о законопроекте о продаже безрецептурных лекарств в магазинах, разработанном Минпромторгом в 2017 году. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Против законопроекта выступает Минздрав. Кроме того, на публичном обсуждении законопроекта против высказались 99,55% экспертов.

В Федеральной антимонопольной службе уверены, что продажа лекарств в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты.

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