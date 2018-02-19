В доме несчастного обладателя ДВ-гектара из ЕАО прошел обыск

Биробиджан, , 09:36 — REGNUM В доме обладателя дальневосточного гектара из ЕАО Александра Кудинова, который стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил бесплатный земельный надел под строительство и вырубил на нём деревья, прошли обыски. Следователи искали орудие преступления — пилу. Пилу не нашли и изъяли блокнот с личными записями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Кудинов оформил дальневосточный гектар. Вырубил деревья под строительство. И стал фигурантом уголовного дела. Его приравняли к черным лесорубам и обвиняют в незаконной вырубке зеленых насаждений. Ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 1,5 млн и лишения свободы до 4 лет, плюс поражение в правах.

«У меня провели обыск. Я ничего об этом не знал. Меня никто об этом не предупреждал. Я пришел домой, смотрю: стоят четыре автомобиля полицейских. Оказалось — приехали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На четырех автомобилях приехали обыскивать мой дом! Как будто я террорист какой-то! Сказали, что им нужно найти орудие преступления — пилу, которой я пилил деревья на этом проклятом гектаре! А я сам не пилил. Нашел мужиков, заплатил, они и спилили. Меня спросили — куда дел спиленные деревья? Я сказал, что пустил на дрова, на доски. На личные нужды, короче. Ничего не могу сказать, ребята-полицейские были вежливы, сказали, что это их работа. Еще сказали, что дело на контроле в таких верхах, что они просто обязаны проводить обыски. Пилу не нашли. Почему-то изъяли мой личный блокнот. В нем — семейная бухгалтерия, ну, то есть расходы всякие. А еще — пароль от электронного кошелька. Зачем им мой блокнот — я не знаю. Я уже вообще ничего не понимаю», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Кудинов.

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В ЕАО свободны под выдачу дальневосточных участков 2,3 млн гектаров. Однако, по словам местных жителей, проблема Еврейской АО в том, что половина этих земель — топи, мари да болота. Либо участки находятся далеко от дорог и инфраструктуры.

История Александра Кудинова наделала много шума среди дальневосточников. Ее активно комментируют в социальных сетях.

«Вот тебе и дальневосточный гектар! Афёра это, с самого начала же было ясно!».

«Вот-вот, развитие Дальнего Востока. Написали закон — кривой, косой, хромой на обе ноги! А мужик теперь судимость получит! Жалко человека!»

«Чиновники так и не смогли согласовать закон о ДВ-гектаре с другими законами. Как строить — если не вырубить лес?! Вот такое у нас качество госуправления!»

«Вот так у них, у московских развивателей Дальнего Востока всё — гектары раздают, отчеты пишут, а за последствия дальневосточники отвечают, своей шкурой!»

«Гектар дали, программу выполняем, наверх отчитались. Народ и клюет на халяву! А теперь государство может на наивных обладателях гектаров миллионные штрафы заработать! Ребята! Не бывает бесплатного сыра! Это — мышеловка! Очень всё хитро продумано. Теперь можно с народа, который гектаров этих набрал, три шкуры драть!»

«Эх, жаль человека! Не распознал он планов Минвостокразвития. Пожалели бы его, чего уж там — не преступник же!»

«Вот как это понимать? Правительство этот закон про гектары народу сбросило, поручило внедрять Минвостокразвития, чиновникам на местах. Они что-то там намудрили, а отвечает, как всегда в России, простой мужик. Что же такое-то?! Сколько можно людей обижать?! На кой он сдался, гектар этот, если на нем ничего рубить нельзя? Гулять по периметру?!»

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Как сообщало ИА REGNUM, Кудинов в 2016 году оформил земельный участок в районе села Красивое под личное подсобное хозяйство. Он хотел построить кемпинг. Мужчина стал оформлять разрешение на вырубку деревьев, потому что, не вырубив деревья и кустарник, ничего не построишь.

Однако в администрации Биробиджанского района мужчине предложили оформить землю как дальневосточный гектар — ему объяснили, что так выгоднее. По словам Кудинова, ему сказали, что по закону «О дальневосточном гектаре» разрешение на вырубку деревьев не требуется, поскольку участок включен в градостроительный план.

Закон о дальневосточном гектаре все чаще дает сбои. Электронная система «На Дальний Восток» однажды принялась раздавать гектары в сопредельной Японии, на Хоккайдо, и в Китае. В свободном порту Ванино суд впервые в России отозвал право на дальневосточный гектар — предприниматель взял надел в самом центре поселения, а власти отдали под гектар сквер, который сажали старожилы десятки лет назад. Общественность возмутилась, суд право на гектар отозвал, а предприниматель остался без земли, зато с позором и осуждением земляков.

На Дальнем Востоке свободно под выдачу бесплатных участков 188,4 млн гектаров земли. Но большинство из них находятся в труднодоступных районах, в тайге, вдалеке от дорог, инфраструктуры. К тому же почти на всех дальневосточных гектарах имеются деревья и кустарники. Не вырубив их — ничего не построишь.

В разных регионах ДФО периодически возникают конфликтные ситуации между гектарщиками и крестьянами, которые десятилетиями пасли скот на участках, отданных под бесплатные земельные наделы.

В Приморье свободно под выдачу 2,8 млн гектаров. Но и там скандал. Тревогу бьют экологи и жители сел Анисимовка и Лукьяновка. Там гектары отданы под строительство жилья для богатых приезжих, вырубаются краснокнижные деревья, из колодцев уходит вода, уничтожаются территории обитания уникального уссурийского безлегочного тритона.

И, заметьте — никаких уголовных дел!

ИА REGNUM проводит опрос жителей России с целью выяснить, готовы ли они получить дальневосточный гектар и переехать на Дальний Восток.

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