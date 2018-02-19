Рубль держит ситуацию под контролем

Москва, , 07:11 — REGNUM На исходе прошлой недели рублевые пары продемонстрировали разнонаправленное движение. Пара евро/рубль перешла к снижению, а пара доллар/рубль росла, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Такой неожиданный поворот на валютном рынке связан с динамикой пары евро/доллар, «быкам» не удалось обновить локальные максимумы, и евро вновь перешел к снижению.

Виной тому позитивная статистика из США, которая поддержала доллар. Так, число выданных разрешений на строительство в январе оказалось выше ожиданий и составило 1,39 млн. В конце дня за один доллар США предлагали 56,3 рубля, за один евро — 69,9 рубля.

19 февраля день не предвещает ничего неординарного, минимум статистики обещает отсутствие волатильности.

Определяющим фактором в такой обстановке станут цены на нефть, коррекция пока не завершилась, несмотря на небольшой рост на прошлой неделе.

Если «быки» продолжат борьбу, то и рубля будет шанс не растерять свои позиции. Пара евро/доллар вряд ли быстро обновит максимум, поэтому пара евро/рубль может еще снизиться.

Скорее всего, сегодня торги по паре доллар/рубль пройдут в диапазоне 55,8−56,3 рубля, по паре евро/рубль в коридоре 69,5−70,2 рубля.

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