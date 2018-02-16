УК Рубцовска призвали работать тандеме с СГК

Рубцовск, Алтайский край, , 11:51 — REGNUM 14 февраля в администрации Рубцовска (Алтайский край) состоялось совместное совещание руководителей управляющих организаций города, представителей Сибирской генерирующей компании (СГК) и Государственной инспекции региона. Основной темой мероприятия стала необходимость налаживания совместной конструктивной работы ресурсовиков и исполнителей коммунальных услуг.

Совещание провел заместитель руководителя Государственной инспекции Алтайского края Сергей Гричанов.

«Необходимо помнить, что при некачественном предоставлении услуг собственникам ответственность несет управляющая организация. Это прописано в законе, — напомнил он. — Сегодня в Рубцовске складывается такая ситуация, когда часть управляющих компаний перекладывает свою работу на ресурсовиков. Это неправильно. Задача УК вести разъяснительную работу с собственниками. Пытаться донести до людей объективную информацию о том, что происходит, и как можно решить проблему».

Гричанов призвал руководителей управляющих компаний решать проблемы в тандеме с Сибирской генерирующей компанией. По мнению чиновника, работа, которую проводят энергетики при подготовке к отопительному периоду и во время его прохождения не будет эффективна без грамотной настройки внутридомовых гидравлических параметров, которую должны производить управляющие компании. Это негативно скажется на итоговой настройке всей гидравлической системы Рубцовска. По данным ведомства, готовность многоквартирных домов к текущему отопительному сезону составила в Рубцовске менее 30%. Было выдано всего 100 паспортов готовности, 107 актов были подписаны с замечаниями, актов неготовности многоквартирных домов к зиме было выписано более 470. Также, около 80 домов не представили документы на комиссию.

Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов также призвал руководителей управляющих компаний к совместной работе. Он отметил, что при подготовке к отопительному периоду 2018−2019 годов энергетики учтут и устранят все проблемы в системе теплоснабжения, выявленные в этом году. Однако в этой работе необходимо будет и активное участие исполнителей коммунальных услуг.

Сергей Гречанов в конце совещания сообщил, что жилищная инспекция будет держать ситуацию под своим контролем.

«В случае, если в решении проблем не будет достигнуто консенсуса, и обязательства по выполнению работ на домах не будут выполнены, в соответствии с действующим законодательством в адрес управляющей компании могут быть выдвинуты штрафные санкции», — отметил он.