СГК рассказало о планах по повышению экологичности оборудования ЮТС

Рубцовск, Алтайский край, , 14:36 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) провела обследование оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции и осуществляет постоянный мониторинг концентрации загрязняющих веществ на территории, прилегающей к объекту теплоэнергетики. Об этом сообщил директор Алтайского филиала компании Игорь Лузанов во время выступления на очередной сессии Рубцовского городского совета депутатов.

«Что касается нашего предприятия — мы разбирались с причинами жалоб жителей на выбросы, которые поступали в конце января — начала февраля. Пришли к выводу, что имела место сумма факторов. Первое, мы вошли в осенне-зимний период в режиме пусконаладки новых котлов. Это связано с вынужденным ускорением темпов модернизации системы теплоснабжения города, так как Рубцовская ТЭЦ не была готова к зиме и по сути выведена из эксплуатации. Второе — неудачная партия топлива. Третье — режим неблагоприятных метеорологических условий. Первые два фактора в наших силах скорректировать. И мы этим начали заниматься», — заверил Игорь Лузанов.

На ЮТС регулярно проводятся замеры выбросов, проходят проверки надзорными органами — Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Энергетики готовы предоставлять данные этих исследований.

Игорь Лузанов отметил, что в конце 2017 года — начале 2018 по обращениям граждан было проведено 25 замеров атмосферного воздуха. Из них девять выявили превышение предельно допустимой концентрации веществ. И всего два из этих девяти связаны с работой Южной тепловой станции. Зафиксированы они были в момент неблагоприятных метеоусловий, когда слои атмосферы стояли, давление и плотность атмосферы были высокими и не было движения воздушных масс. При этом стояли низкие температуры, и станция несла высокую нагрузку. В тот период аналогичная ситуация складывалась по всей Сибири.

«Для улучшения экологической ситуации в городе мы проведем доналадку и ремонты оборудования, функция которого очищать выходящие дымовые газы, — сказал руководитель энергокомпании. — Отмечу, что что существующих золоулавливающего оборудования и сооружений — дымовых труб — достаточно для эффективной очистки дымовых газов и их рассеивания, которое обеспечивает нормативное качество атмосферного воздуха. Сейчас мы занимаемся решении отложенных проблем. Долгие годы из-за недофинансирования старое оборудование ЮТС должным образом не ремонтировалось. В прошлом году мы недостаточно внимания уделили этому вопросу, потому что станцию готовили, прежде всего, к выдаче тепловой мощности, так как не могли рассчитывать на второй теплоисточник. В этом году мы устраним проблемы, выявленные при эксплуатации. Также будем поднимать уровень эксплуатации».

«Ситуация с экологией в Рубцовске в принципе серьезная, — отметил Игорь Лузанов. — Ее нужно изучать шире. Согласно замерам Роспотребнадзора в контрольных постах — улицы Краснознаменская 118, Сельмашская — Комсомольская и Федоренко 21 — выбросы в тех районах по CO2 по пыли в 2016 году выше, чем в текущем отопительном периоде 2017−2018 годов. Более того, есть вредные выбросы — формальдегиды, аммиак, свинец — а это все автомобильный транспорт».

Также он отметил, что большое влияние на экологию города оказывает высокий процент печного отопления — в Рубцовске порядка 40% жителей пользуются именно им. При сжигании топлива в домашних печах в большом количестве образуется угарный газ. На тепловых станциях это вещество также образуется, но в минимальной концентрации, так как режим горения контролируется.

В завершении он принес извинения жителям города за создание временных неудобств и заверил, что специалисты компании будут работать над тем, чтобы улучшить ситуацию. Также Игорь Лузанов отметил, что энергетики приветствуют общественный контроль и призвал все стороны, заинтересованные в благополучии города, отбросить политические амбиции и консолидировать свои усилия в этом направлении.