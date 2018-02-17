Порты: Иран хочет железную дорогу в Армению, а она отказывается

Анна Мейзер, , 23:08 — REGNUM

Политика не помеха?

Компания Lietuvos geležinkeliai («Литовское железные дороги») заключила долгосрочный контракт с одним из крупнейших белорусских предприятий по изготовлению азотных удобрений «Гродно-Азот».

"Этот долгосрочный контакт — результат успешного сотрудничества предприятий в последние годы. Достигнутое соглашение особенно выгодно компании Lietuvos geležinkeliai, потому что оно позволяет компании обеспечить гарантированный объем перевозимых грузов и стремиться к более эффективному использованию ресурсов компании и планированию на более длительный срок», — говорит глава дирекции перевозки грузов компании Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лзаускас.

«Гродно-Азот» каждый год в Клайпедский порт отравляет около 0,5 млн тонн азотных удобрений. Планируется, что после подписания договора будет гарантирован стабильный поток грузов, который имеет большое значение как для Lietuvos geležinkeliai, так для грузовых компаний Клайпедсокго порта, а долгосрочные фиксированные условия транспортировки позволят белорусским партнерам каждый год увеличить на 10—15% количество азотных удобрений, экспортируемых через Клайпедский порт.

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии. Также активно идет работа по пропаганде против БелАЭС в третьих странах.

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Рост на Каспии с нуля

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь 2018 года вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 426 тысяч тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов.

За данный период объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3% до 240 тысяч тонн, наливных — на 157,7% до 185 тысяч тонн млн тонн. Грузооборот порта Махачкала вырос на 237,6% до 237 тысяч тонн, также положительную динамику продемонстрировал порт Оля — 63,9% до 30 тысяч тонн. Отрицательный показатель зафиксирован в Астрахани — падение объёмов составило 22,3%.

Динамика изменилась с начала 2018 года. Такие показатели во многом связаны с низкой базой 2017 года, особенно это касается порта Махачкала, где грузооборот вырос фактически с нуля. Грузы, которые прежде ушли в порты Азербайджана, возвращаются в Россию. Однако не ясно, является ли это временным скачком или же это станет установившейся тенденцией. Вероятно, на это смогут повлиять и меры федеральной поддержки, а также изменения в аппарате республики Дагестан.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн т (+11,0%), наливных грузов — 34,0 млн т (-3,8%). Напомним, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев проводит в республике масштабные проверки деятельности всех органов государственной власти.

По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. Первые громкие аресты были произведены в конце января. Были задержаны, а затем арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля в Дагестане задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье мошенничество. Суд принял решение об их аресте на два месяца.

Коридор «Приморье»

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» могут заработать в полной мере до 2025 года, и реализация этих проектов включена в разрабатываемую стратегию развития региона. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщается на сайте администрации Приморского края.

По словам Тарасенко, концепция развития самих транспортных коридоров на данный момент находится в стадии обсуждения. Он также отметил, что важно учитывать и интересы Приморского края, и возможных инвесторов из Китая, а также долгосрочные планы развития экономики региона. Свою заинтересованность уже проявили ряд китайских компаний: China Communications Construction Company, China Railway Group Limited, «Гуанда» и другие.

Согласно прогнозам, с 2030 года «Приморье-1» и «Приморье-2» обеспечат прирост ВВП России в размере 29 миллиардов рублей в год и ежегодное увеличение налогов и сборов на 5,7 миллиардов рублей.

Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — «единое окно» при пересечении госграницы грузами и реализация принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности.

На правительственном уровне неоднократно отмечали, что международные транспортные коридоры — ещё один инструмент в линейке механизмов ускоренного развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, VXII Российский инвестиционный форум официально стартовал в Сочи Краснодарского края 15 февраля. Его работа продлится и сегодня, 16 февраля. На полях значимого экономического мероприятия калужская область рассчитывает заключить инвестиционных соглашений на 1,3 млрд рублей.

Иран-Армения: в плюсе окажется Россия?

Иран готов к началу строительства железной дороги до Армении. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади. Однако дипломат отметил, что первый шаг должен быть сделан Арменией.

«У нас хорошие отношения с Арменией, мы готовы к запуску железной дороги. Армянская сторона должна предоставить инвестора. Вы идете навстречу, мы делаем следующий шаг», — заявил Саджади.

Как рассказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, железная дорога из Ирана позволит снизить региональную изоляцию Армении. Это особенно актуально в ситуации, когда две границы государства фактически закрыты: с одной стороны Азербайджаном, с другой — Турцией. По словам эксперта, это стало бы прецедентом, к которому можно было бы апеллировать в случае возникновения каких-либо сложностей по поводу транспортного коридора, в том числе Грузии.

«Если этот проект будет развиваться успешно, это станет важным толчком, чтобы Россия начала более активно обсуждать с Грузией вопросы об открытии транспортных коридоров. Это позволило бы им выстраивать отношения поверх имеющихся разногласий по Абхазии и Южной Осетии», — заявил Маркедонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран — Армения. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд долларов, протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год.

Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.

В январе 2018 года Армения заявила, что откладывает планы строительства железной дороги в направлении Ирана, считая, что в нынешней экономической ситуации могут возникнуть проблемы с загрузкой магистрали.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что «за 10 месяцев 2017 года товарооборот, без учета энергетики, составил 62,5 млн долл. Это мизерная сумма. Мы обратимся к вопросу строительства железной дороги, как только активизируем рынок и поймем, что как транзитная страна мы можем двигаться вперед».

Отметим, что переговоры о строительстве железной дороги из Армении в Иран ведутся несколько лет. В январе 2013 года Минтранс Армении объявил о начале реализации двух проектов — «Южная железная дорога» и «Южная скоростная дорога» (автомобильная) в направлении Ирана общей стоимостью 3 млрд долл. Оба должны стать частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который, согласно прогнозам, будет играть ключевую роль в улучшении транспортного сообщения в регионе и станет кратчайшим маршрутом перевозок между портами Черного моря и Персидского залива.

Rail Baltica: принцип или деньги

Разногласия между Литвой, Латвией и Эстонией по осуществлению проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica могут привести к тому, что он не получит дальнейшего финансирования ЕС. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по транспорту Виолета Булц, сообщило ТАСС.

«Подтверждения ожидает финансирование в размере 120 млн евро. Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства. Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности», — сказала еврокомиссар.

Странами Прибалтики для реализации проекта Rail Baltica учреждено совместное предприятие RB Rail. В начале февраля 2018 года Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления компании Байбе Рубесе.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского Союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.