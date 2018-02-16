Собираемость прогрессивного НДФЛ: Мировой опыт говорит не в пользу Минфина?

Москва, , 13:44 — REGNUM Пропорциональная система налогообложения доходов физических лиц приводит к росту разрыва между бедными и богатыми в России, и без введения прогрессивной шкалы налогообложения переломить эту тенденцию не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов, комментируя заявление министра финансов России Антона Силуанова о нецелесообразности смены плоской шкалы НДФЛ на прогрессивную.

«Сохранение пропорциональной системы налогообложения усиливает неравенство в обществе и с учётом действующей системы налогообложения является несправедливым», — заявил Алисенов.

«Несмотря на все предпринимаемые меры соцподдержки, если мы сохраним пропорцию, нам не удастся сократить разрыв, он будет только усиливаться. И если мы стремимся к уровню развитых стран, к усилению нашего экономического потенциала, то надо неминуемо переходить к прогрессивной шкале», — подчеркнул он.

По его словам, пропорциональная система налогообложения создаёт обманчивое впечатление равного распределения налогов.

«Если получил тысячу рублей, то, вроде бы, заплатил 130 по ставке 13%. Получил 10 тыс. — 1300. Но дело в том, что современная налоговая система — не только у нас, но во всех странах, — помимо прямых налогов, подоходных налогов, включает и массу косвенных налогов, таких как акцизы, НДС, таможенные пошлины и так далее. И эти косвенные налоги ложатся на плечи рядовых налогоплательщиков», — пояснил эксперт.

Иными словами, бремя косвенных налогов выше у тех, кто имеет наименьший доход, и поэтому, когда речь заходит о справедливости налогообложения, необходимо брать за основу и сравнивать общую налоговую нагрузку налогоплательщиков.

«Дело в том, что налоговая нагрузка малоимущих граждан на порядок, в разы больше, чем налоговая нагрузка богатых, обеспеченных слоёв населения. Когда вы покупаете что-то в магазине, то все покупают товары по одной цене. Нагрузка по НДС и акцизам у бедных намного выше относительно их дохода. В среднем, если брать наименее обеспеченных граждан, то налоговая нагрузка составляет 40—45%, а налоговая нагрузка обеспеченных граждан — где-то 13—15% от силы. Тем более, что большую часть доходов они получают от капитала, что часто освобождает от налогообложения — поэтому в каких-то случаях она даже ниже 13%», — указал Алисенов.

В этом смысле прогрессивная шкала — не более чем один из способов сократить несправедливую систему распределения налоговой нагрузки и хотя бы частично сократить неравенство. Поэтому во всех экономически развитых странах применяется прогрессивная шкала, а в Европе пропорциональные ставки существуют преимущественно в странах Восточной Европы и большинства стран СНГ, отметил он.

При этом опасения, что рост налогового бремени на богатых приведёт к соответствующему падению собираемости налогов, сильно преувеличены, полагает Алисенов.

«На самом деле это миф. Возьмите Китай, где введена семиступенчатая система: выделено семь категорий граждан по доходам. Она действует достаточно эффективно, с минимальной ставкой 5% и максимальной 45%. Эта система обеспечивает Китаю экономический рост — даже в кризис темпы роста его темпы роста составляют 7—8% в год! На самом деле этот налог очень хорошо администрируется, и во всех экономически развитых промышленных странах контролируется с помощью автоматизированных программ», — указал экономист.

Между тем в России разрыв между богатыми и бедными не просто не сокращается, но и увеличивается, напомнил Алисенов.

«У нас даже в кризис отставание очень сильное. Децильный коэффициент фиксирует в 16 раз отставание 10% бедных от 10% богатых. Причём именно в кризис усиливается отрыв богатых от бедных, что является порочной и неправильной практикой. В СССР было 3,3. Если в качестве аргумента здесь может послужить, зачем нам возвращаться к Советскому Союзу, то можно отметить, что в Японии сейчас, например, децильный коэффициент составляет 4,5. В большинстве экономически развитых промышленных стран именно за счёт прогрессивной системы налогообложения это отставание удалось сократить, и оно составляет в среднем 6—8 раз», — заключил экономист.

15 февраля в ходе инвестиционного форума в Сочи министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что Минфин выступает против повышения ставки подоходного налога для более богатых граждан и вообще против каких-либо изменений в налог.

Ранее стало известно, что правительством обсуждается возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высокими зарплатами (от 7 млн до 10 млн руб. в год), однако Силуанов выразил уверенность, что такое увеличение налогового бремени затронет в основном крупных предпринимателей, «которые всё равно придумают, как обойти данное изменение». По его словам, действующая ставка в 13% остаётся «для всех вполне конкурентоспособной».

При этом министр финансов отметил, что правительство рассматривает возможность изменения структуры налогов с целью подстегнуть рост экономики — в частности, возможен переход от ряда прямых налогов к косвенным без увеличения общего бремени налогообложения и без дополнительного налогообложения бизнеса.