Пятница, 16 Февраля 2018 года
17:49:17 МСК

Госдума приняла закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума

Экономика

МРОТ достигнет прожиточного минимума 1 мая 2018 года

Госдума приняла закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прожиточный минимум

Москва, 16 февраля 2018, 10:26 — REGNUM  Закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Закон принят единогласно.

С инициативой повысить МРОТ до прожиточного минимума ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Изначально глава государства предложил поэтапное повышение показателей. Так, МРОТ должен был составить 85% от прожиточного минимума к 1 января 2018 года, а к 1 января 2019 года стать идентичным ему. Эти предложения учитывает федеральный бюджет на 2018−2020 годы.

Однако в январе 2018 года президент принял решение уравнять показатели досрочно. Так, МРОТ составит 100% от прожиточного минимума уже 1 мая 2018 года в РФ. Минимальная зарплата в РФ, таким образом, достигнет 11 163 рублей. Кроме того, показатель будет ежегодно индексироваться и не сможет упасть ниже прожиточного минимума.

Как неоднократно отмечали депутаты Госдумы в ходе рассмотрения законопроекта, нововведение повысит заработок порядка 3 млн человек. При этом большинство из них — работники бюджетной сферы.

На реализацию инициативы потребуется порядка 40 млрд рублей. Как отмечали депутаты, средства на эти цели уже найдены в федеральном и региональных бюджетах. Более того, часть из них вернётся в бюджетную систему РФ за счёт выплат страховых взносов, которые вырастут вместе с уровнем зарплат.

Читайте ранее в этом сюжете: Прожиточный минимум в РФ на самом деле никто не считал — Михаил Делягин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение минимального размера оплаты труда

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить