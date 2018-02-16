Рубль расчистил себе путь

Москва, , 10:12 — REGNUM Восстановление российской валюты продолжилось на торгах 15 февраля и привело ее к двухнедельным максимумам против доллара, который снова подвергся агрессивным продажам на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM налитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Это послужило ведущим драйвером укрепления рубля при поддержке дорожающей нефти. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,56%, до 56,37 руб., а евро ограничился снижением на 0,17% благодаря более устойчивым позициям единой валюты в целом.

«Мировые рынки возвращаются к росту, придя в себя после повсеместных распродаж на фондовых площадках, которые мы наблюдали на прошлой неделе. И это поддерживает российскую валюту как рисковый актив», — отметил эксперт.

Еще более ощутимым подспорьем служит продолжающийся обвал доллара, который продолжает стремительно терять позиции на международном рынке Форекс, не сумев привлечь спрос даже после выхода сильных данных по американской инфляции, а это плохой знак для доллара.

«Не будем забывать и о том, что накануне в России начался налоговый период, который традиционно сопровождается повышением спроса на внутреннем рынке. И дополняет бычью картину подъем котировок нефти на сочетании технических факторов и вербальных интервенций со стороны экспортеров ОПЕК. Все это создает условия для развития движения нашей валюты в северном направлении», — полагает Ковалев.

16 февраля с утра эта динамика сохраняется — доллар под давлением, нефть Brent продолжает целиться на пробой уровня $65, который не удался 15 февраля, фондовые площадки Азии (те, что не ушли на празднование Нового года по лунному календарю) развивают подъем.

«С технической точки зрения доллар уже расчистил себе путь к отметке 56 рублей. Однако для ее пробоя нам потребуется неизменная расстановка сил до конца сессии, чему может помешать небольшая фиксация прибыли перед наступлением выходных», — считает эксперт.

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