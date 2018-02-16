Москва, , 07:10 — REGNUM Рублевые пары 16 февраля торговались разнонаправленно. Рубль продолжил укрепляться к доллару, но ослаб по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

К концу сессии на Московской бирже пара доллар/рубль торговалась в районе отметки 56,5 руб., пара евро/рубль — в районе 70,5 руб.

Рост пары евро/рубль происходит на фоне восстановления евро. В ближайшие дни рост европейской валюты продолжится, а значит, давление на рубль возрастет.

В паре доллар/рубль совершенно иная ситуация. Возвращение цен на нефть к росту привело к резкому снижению пары.

Нефтяные котировки подскочили после публикации статистики о коммерческих запасах нефти в США, данные не совпали с ожиданиями. Прирост оказался небольшим.

Сегодня, 16 февраля, «быки» продолжат борьбу за укрепление рубля, пара доллар/рубль будет находиться в районе 56 рублей. Пара евро/рубль продолжит торговаться около отметки 70,50 рубля.

В среднесрочной перспективе пара доллар/рубль сохранит нисходящий тренд. Раскорреляция между рублевыми парами продолжится.

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