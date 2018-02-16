Россия за 2017 год увеличила вложения в госдолг США почти на 19%

Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Объём российских инвестиций в государственные облигации США за 2017 год увеличился на 18,7% и достиг $102,2 млрд, следует из данных, опубликованных пресс-службой Минфина США.

При этом за декабрь объём российских вложений сократился на $3,5 млрд.

По состоянию на декабрь 2016 года Россия являлась держателем казначейских ценных бумаг США на сумму $86,1 млрд. Таким образом, за год этот показатель вырос на $16,1 млрд.

Согласно приведённым данным, на сегодняшний день Россия занимает 15-е место в списке иностранных государств — кредиторов Соединённых Штатов.

Лидером в этом списке по-прежнему является Китай, вложивший в гособлигации США $1,18 трлн. Второе место занимает Япония ($1,061 трлн), а третье, с большим отрывом, — Ирландия ($326 млрд).