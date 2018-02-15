Алиев заявил о скорой сдаче в эксплуатацию газопровода TANAP

Баку, , 20:48 — REGNUM Строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) близится к завершению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ход реализации проекта создания Южного газового коридора (ЮГК) президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в четверг с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком, сообщает сайт президента Азербайджана.

«Алиев отметил, что реализация проекта строительства газопровода TANAP уже завершается. В скором времени начнется добыча газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» и закачка его в трубопровод», — отмечается в информации.

Албайрак, в свою очередь, сообщил, что в январе начался процесс тестирования газопровода TANAP, и подчеркнул особую значимость четвертого заседания Консультационного совета по проекту ЮГК, который прошел сегодня, 15 февраля в Баку.

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Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: «Стадия-2» проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку — Грузия — граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год — 4 млрд кубометров, в третий год — 6 млрд кубометров.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем — до 31 млрд кубометров.

В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% — SOCAR и 12% — британской BP.

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