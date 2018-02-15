Внешний долг Казахстана достиг почти 110% ВВП

Астана, , 14:34 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2017 года внешний долг Казахстана составлял $168,9 млрд или 108,9% к ВВП страны, сообщает 15 февраля «Казинформ» со ссылкой на национальный банк республики.

За последние 10 лет внешний долг увеличился на $74,6 млрд. Это произошло в основном из-за увеличения межфинансовой задолженности на $76,7 млрд, что, в свою очередь, связано с реализацией нефтегазовых проектов иностранными компаниями.

Внешний долг компаний в нефтегазовом секторе увеличился на $26,2 млрд, а правительства республики — на $10,8 млрд.

Внешняя задолженность банковского сектора Казахстана по кредитным займам сократилась на $37,4 млрд.

С июля по сентябрь 2017 года внешний долг Казахстана вырос на $1 млрд. Это связано с выпуском еврооблигаций компании «КазТрансГаз» на общую сумму $750 млн. С января по сентябрь 2017 года внешний долг увеличился на 3,18%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2017 года внешний долг Казахстана увеличился на 2,55%. Долг, гарантированный государством, увеличился на 2,1% и на 1 июля 2017 года составил $13,36 млрд или 8,3% от общего долга.

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