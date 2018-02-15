Дорогие авиабилеты «душат» курортный сезон в Крыму

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Дорогие авиабилеты в Крым, стоимость которых меняется в разы в зависимости от времени года, не способствуют привлечению туристов, поэтому необходимо разработать механизмы для её снижения. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 15 февраля сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Весной 2018 года откроют новый терминал международного аэропорта, количество авиарейсов только увеличится, поэтому уже сейчас необходимо сделать всё, чтобы авиапутешествие на полуостров было более доступным. Стоимость авиаперелёта в осенне-зимний период и в курортный сезон отличается в разы! Мы понимаем, что это не просто, но эти вопросы надо решать. В противном случае Крыму будет достаточно сложно конкурировать с другими туристическими направлениями», — отметил министр.

По его словам, также необходимо пересмотреть зависимость цен от даты вылета: в России стоимость билета ближе к дате вылета повышается, а не дешевеет.

Напомним, крымский министр курортов и туризма уже не в первый раз предлагает снизить транспортные расходы российского туриста. В начале февраля, в частности, он озвучил идею установления предельной сезонной стоимости на билеты.

«Внедрение подобного механизма позволит снизить транспортные расходы на отдых в России и, соответственно, создаст конкурентоспособные условия», — отмечал Вадим Волченко, также предлагая субсидировать внутренние чартерные авиаперевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), высокие цены на авиабилеты стали одной из основных причин сокращения общего турпотока на полуостров в этом году.

Позже для снижения и регулирования цен в Федеральной антимонопольной службе предложили создать отечественную систему продажи авиабилетов, поскольку её американские аналоги, которыми сейчас пользуются почти все российские авиакомпании, созданы лишь для того, чтобы «грабить» людей.

«Большинство отечественных авиакомпаний используют американские системы электронного бронирования, из-за этого возникают непонятные ситуации, когда 20% салона самолёта не загружены, а цена на билеты всё равно остаётся высокой. Примерно столько же кресел в эконом‑ и бизнес-классе мы не регулируем», — отмечал в октябре 2017 года руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, подчеркнув, что зарубежные системы «держат» цены на прежнем уровне даже после падения потребительского спроса.

Он также заявил, что базовые цифры в алгоритмах продажи билетов изначально выше рыночных.

«Такие алгоритмы используются авиакомпаниями, чтобы ограбить потребителей почти во всём мире. Но это не значит, что плохие практики, рожденные где-то в Чикаго, мы должны переносить на российскую землю. У нас довольно высокий уровень образования, у нас есть хорошие математики, программисты, которые вместе с ФАС разбираются с этими программными системами», — констатировал Игорь Артемьев.

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