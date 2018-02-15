На экс-директоре владимирского ГУП «Тепличный» — пятое уголовное дело

Владимир, , 13:34 — REGNUM В отношении бывшего директора ГУП ВО комбинат «Тепличный», 58-летнего Виктора Шляхова возбуждено пятое по счету уголовное дело. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области 15 февраля, он подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие считает, что с апреля 2015 по октябрь 2017 года Шляхов из корыстной заинтересованности действовал в ущерб интересам государственного предприятия, которым руководил. По договорам поставки двум контрагентам отгружали овощную продукцию. Комбинат исполнял свои обязательства как положено, а вот получатели продукции нарушали порядок расчета, что привело к появлению дебиторской задолженности у контрагентов. При этом Шляхов о происходящем знал, но рассчитывал на незаконное вознаграждение и запрещал обращаться в суд за взысканием долгов. Его подчиненные продолжали получать указания на отгрузку новых партий овощей.

Из-за действий директора комбината государственному унитарному предприятию был причинен ущерб в размере более 7 млн 100 тыс. рублей — именно столько доходов недополучил комбинат. В итоге 2017 год комбинат закончил с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностями, и предприятие получало серьезную финансовую поддержку от государства.

При этом предприятия, интересы которых защищал Шляхов, следователи назвали «фирмами с ненадежной финансовой репутацией» — взыскать с них многомиллионную дебиторскую задолженность оказалось попросту невозможно.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении Виктора Шляхова ранее уже было возбуждено четыре уголовных дела. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере более 3 млн рублей и хищении имущества комбината в крупном размере. Он заключен под стражу до 5 марта 2018 года. Его имущество общей стоимостью более 12 млн рублей арестовано для обеспечения защиты государственных интересов. Расследованием занимаются отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ, региональное управление ФСБ и управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Напомним, по данным местных СМИ, Виктор Шляхов является супругом главы комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Риты Шляховой. Вместе с ней он переехал во Владимирскую область, когда Светлана Орлова была назначена врио губернатора региона.

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