Стали известны инвесторы объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber

Сочи, Краснодарский край, , 12:31 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с российскими банками и партнерами из Азии будет инвестировать в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber, заявил 15 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума в Сочи.

«Мы будем инвестировать вместе с китайскими партнерами, среди наших партнеров в том числе будут и российские банки», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, комментируя заявление Дмитриева, отметил, что корпорация не намерена становиться соинвестором РФПИ.

«Нет, у нас нет таких планов. Наша задача — инвестировать в российскую экономику, поэтому мы занимаемся российским производством», — сказал Горьков.

Напомним, 7 февраля «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси в России и соседних странах. На момент закрытия сделки «Яндекс» и Uber инвестировали в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. В целом совместный бизнес оценивается более чем в $3,8 млрд.

Читайте подробнее: «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум в Сочи проходит ежегодно и привлекает участников как из регионов России, так и из зарубежных стран. В 2018 году главные мероприятия форума будут проходить в медиацентре Олимпийского парка с 15 по 16 февраля.

Читайте также: В Сочи дан старт VXII Российскому инвестиционному форуму