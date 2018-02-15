Инвестпривлекательность Хабаровского края пустили под снос решением суда

Хабаровск, , 11:33 — REGNUM Хабаровское «Счастье» будет уничтожено. Долгожданный торгово-развлекательный центр, за который боролись жители дальневосточной столицы, за сохранение которого собирали тысячи подписей, будет снесен по решению краевого Арбитражного суда. Бизнес проиграл борьбу с УФСИН: новое современное здание не может быть расположено рядом с тюрьмой — таково решение судебной инстанции. Сотни миллионов рублей, потраченные инвестором, выброшены на ветер, а инвестиционной привлекательности региона нанесен такой сокрушительный удар, от которого он вряд ли оправится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, примерно два года назад крупный инвестор ООО «УИП» начал в Кировском районе Хабаровска строительство торгово-развлекательного центра «Счастье» — с детским городком, уютными кофейнями, пиццериями и прочими радостями. Словом, «Счастье» — оно и есть счастье. Только вот для инвестора «Счастье» обернулось настоящим горем.

А начиналось все безоблачно: инвестора носили на руках, стройку согласовали власти всех уровней, и руки ему жали. И стройка началась и шла по графику. И денег инвестор уже вложил немерено. Но стройку неожиданно, сквозь забранные частой решеткой оконца, вдруг разглядело руководство расположенного рядом СИЗО. И последовала череда исков с требованиями «стройку снести!». Основание: нарушение требований безопасности.

То есть, когда стройка начиналась, руководство тюрьмы ее в упор не видело. Когда стройка продолжалась, руководство тюрьмы также страдало слепотой и глухотой — не видело тяжелую технику, не слышало шум? А когда стройка была почти завершена — руководство тюрьмы внезапно прозрело?

Сегодня состоялось определяющее судьбу «Счастья» заседание Арбитражного суда Хабаровского края. Вердикт суда: «Объект признать самовольной (!!!) постройкой, подлежащей сносу».

«Абсурдность вынесенного решения в очередной раз подтверждает, что все разговоры про развитие бизнеса — просто пустой звук. Наши ветви власти все больше напоминают басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Законодательная власть на своем уровне пытается разработать такую систему законов, которая помогла бы людям нормально заниматься бизнесом. Исполнительная власть считает, что такие законы действительно необходимо исполнять, всячески пытается помочь предпринимателям в развитии их бизнеса. Судебная власть, прямо скажу, безразлично относится к тому, что делает законодательная и исполнительная власть. Так и получилось в нашем случае — вынесено совершенно немотивированное решение. Мы представили в суд огромное количество документов, подтверждающих, что объект не является опасным, а наши оппоненты (УФСИН) просто говорили, без всяких аргументов, что объект представляет опасность», — с горечью прокомментировал решение суда генеральный директор ООО «УИП» Константин Юрченко ИА «Амурмедиа».

Инвестор пока сдаваться не собирается и намерен отстаивать свою стройку, а вместе с ней и интересы жителей города дальше.

«Дождемся решения, где будут прописаны мотивировочные части, и пойдем дальше. Мы будем биться до последнего», — добавил Юрченко.

Между тем жители Кировского микрорайона краевой столицы давно просят власти ровно об обратном: оставить им крайне необходимый крупному городскому району торгово-развлекательный центр и убрать подальше от центра города давно осточертевшую всем тюрьму. Но о переносе тюрьмы и речи не идет.

Эксперты Госстройнадзора провели обследование «Счастья» и пришли к выводу, что объект не представляет опасности.

В 2016 году жители Хабаровска, возмущенные до глубины души, собрали более 3,5 тыс. подписей за сохранение «Счастья». Суд остался глух к мнению народа и к доводам экспертов.

Между тем в различных городах страны — в Комсомольске-на-Амуре, в Москве, во Владивостоке и других территориях — следственные изоляторы расположены на расстоянии до 20 метров и от транспортных составляющих, и кафе, и торговых предприятий. И это никому не мешает нести службу.

А вот в Хабаровске, получается, территория вокруг СИЗО должна быть пустыней? К слову, территория эта находится в депрессивном состоянии — руководство УФСИН не считает нужным ее облагородить.

В суде представители УФСИН утверждали, что СИЗО необходима режимная зона. Это — в центре-то огромного города!

«10 лет назад вышел этот приказ о режимной зоне. Но до начала стройки «Счастья» она так и не была установлена! Теперь УФСИН эта зона срочно понадобилась. Мы в суде просили: «Хорошо, тогда назовите количество задержаний в этой зоне за 10 лет». Они не смогли назвать. А потому, что их не было — ни одного! Как не было, так и нет до сегодняшнего дня. Следовательно, и потребности в такой зоне нет! У нас только одна надежда теперь — на вышестоящий суд», — сказал инвестор.

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Как сообщало ИА REGNUM, мучения инвесторов в Хабаровском крае продолжаются. Бизнес теряет сотни миллионов и уходит из региона.

Ударом в спину хабаровским предпринимателям и инвестклимату назвал ситуацию с «Счастьем» уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Олег Герасимов.

Между тем в колониях РФ сидят на шеях налогоплательщиков и бездельничают 60% трудоспособных заключенных. По этому поводу Счетная палата РФ направила представление в Генеральную прокуратуру РФ и Минюст.

Против превращения своих населенных пунктов в «филиалы» исправительных учреждений протестуют не только на Дальнем Востоке. Уже в январе 2018 года против ФСИН восстал целый город Боровичи на Новгородчине — ведомство решило устроить в городе исправительный центр для осужденных к исправительным работам. Жители заявили, что не допустят превращения города в филиал зоны.

У Дальнего Востока вообще очень печальная «лагерная» история. Многие жители западных регионов страны и зарубежных государств ассоциируют регион с ГУЛАГом и 1937 годом. С такой репутацией ДФО нужен закон, который убрал бы все исправительные учреждения с земель, потенциально интересных инвесторам. Наверное, всей России нужен такой закон.

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