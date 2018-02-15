BMW определилась с площадкой для строительства нового завода в России

Москва, , 10:12 — REGNUM Новый завод полного цикла, на котором будут выпускать автомобили BMW, немецкий концерн построит в Калининградской области. Выбор именно на этот регион пал из-за того, что у компании с правительством этого российского региона имеется давняя история партнерских отношений. Также был принят во внимание благоприятный инвестиционный климат.

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Напомним, для строительства нового производства концерн рассматривал также промышленные площадки в Санкт-Петербурге, в Московской и Калужской областях.

Как пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, проект будет реализован в рамках специального инвестиционного контракта, передают «Ведомости». Его параметры согласуются Минпромторгом России и правительством Калининградской области.

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Вероятнее всего, завод возведут на площадке в индустриальном парке «Храброво». Это основной из нескольких рассматриваемых вариантов для организации производства BMW. Речь идёт об участке площадью 56 га.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах строительства немецкой компанией BMW завода полного цикла в России стало известно летом 2017 года. Сообщалось, что компания намерена инвестировать в проект несколько миллионов евро.

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Уточнялось, что, скорее всего, на этом заводе не будут производиться двигатели и трансмиссия, как не будет производиться и штамповка элементов кузова. Компания остановится на варианте сварки и окраски кузовов.

Количество автомобилей, которое планируется выпускать на предприятии, будет сопоставимо с объемом продаж компании в России.

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