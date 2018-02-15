Россия поставит 11 истребителей Су-35 в Индонезию

Джакарта, , 09:57 — REGNUM Российская Федерация в ближайшее время поставит в Индонезию 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в Джакарте.

«Контракт (между РФ и Индонезией) на Су-35 подписан», — сказал источник.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

25 января посол Индонезии в России Вахид Суприяди сообщил, что контракт на поставку в Индонезию российских истребителей Су-35 может быть подписан в ближайшее время.

По словам дипломата, с контрактом на поставку техники в Индонезию нет никаких проблем, в настоящее время решаются технические вопросы.

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