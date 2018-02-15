Четверг, 15 Февраля 2018 года
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Польша померяется Baltic Pipe с российским «Северным потоком — 2»

Экономика

Окончательное решение по перспективам строительства будет принято в 2018 году

Польша померяется Baltic Pipe с российским «Северным потоком — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Варшава, 15 февраля 2018, 07:51 — REGNUM  Польша намерена проложить по дну Балтийского моря альтернативный «Северному потоку — 2» газопровод Baltic Pipe. Об этом сообщает 14 февраля немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Власти страны решили протянуть трубопровод не на восток, к России, пишет издание, а на запад, в сторону Дании. Это связано с тем, что Варшава является одним из самых решительных противников нового российского газопровода Nord Stream II через Балтийское море из РФ в Германию.

Именно для этого и был возрождён проект Baltic Pipe — с целью подключиться через него к норвежской газовой сети. По данным издания, ожидается, что трубопровод начнет функционировать в 2022 году и будет иметь ежегодную пропускную способность 10 млрд кубометров природного газа.

Отмечается, что окончательное решение по перспективам строительства будет принято в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2017 года правительство Германии разрешило компании Nord Stream 2 вести строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.

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Разрешение касается участка протяженностью 55 км. Оно выдано в соответствии с законом об энергетической промышленности ФРГ.

Отметим, 1 февраля в «Нафтогазе» Украины это решение властей ФРГ назвали «очередным звоночком». Времени для действий с украинской стороны осталось очень мало, добавили в компании.

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Также отметим, в конце января 2017 года глава польского правительства Матеуш Моравецкий призвал США распространить санкции на строительство второй нитки газопровода «Северный поток».

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Он сказал, что Вашингтон должен поддержать Варшаву в стремлении диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Одним из вариантов, по его словам, может быть обеспечение Польши американским сжиженным газом.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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