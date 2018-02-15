Нефть не знает, куда идти

Москва, , 07:14 — REGNUM Нефть Brent на Лондонской ICE 14 февраля немного снизилась, на 0,04%, до $62,52 за баррель. Техасская нефть WTI также продолжила незначительно дешеветь и к вечеру потеряла 0,05% стоимости, которая опустилась до $58,95 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На динамику цены на нефть относительно негативно повлияла статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти. Коммерческие запасы черного золота в США за неделю выросли на 1,84 млн баррелей, что оказалось меньше, чем ожидал рынок (более 2,5 млн баррелей).

Нефтяной рынок сейчас, похоже, не знает, куда идти. С одной стороны, «медвежий», хотя не очень уверенный, прогноз Международного энергетического агентства о том, что цена нефти останется в этом году в лучшем случае на текущих уровнях.

С другой стороны, слабая динамика доллара, которая нередко выступала «бычьим» фактором для нефтяных котировок. В итоге ориентиры движения у нефтяного рынка в настоящее время отсутствуют.

В отсутствие хороших новостей цена нефти Brent до конца недели может пощупать уровень поддержки в $61 за баррель.

Несмотря на то, что котировки нефтяных фьючерсов выглядят перепроданными, возможно, что для существенного роста пока не наступило время.

Скорее всего, в ближайшие дни цена Brent останется в коридоре в $61−63 за баррель.

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