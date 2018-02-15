Доллар перетягивает одеяло на себя

Москва, , 07:09 — REGNUM Рублевые пары 14 февраля практически всю торговую сессию снижались, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Рубль не на шутку возобновил укрепление, однако к концу дня ситуация кардинально изменилась. В завершение торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 57,6 руб., за один евро — 70,7 руб.

Основная причина — в дальнейшем падении цен на нефть. Котировки Brent опустились ниже $62 за баррель на фоне роста коммерческих запасов нефти в США. Пара евро/доллар 14 февраля снижалась, в связи с этим рубль оказался устойчивей к евро.

Днем ЕС опубликовал статистику по темпам экономического роста за четвертый квартал 2017 года, которая совпала с ожиданиями, — рост составил 2,7% в годовом выражении.

Тем не менее статистика из США оказалась более позитивной, в связи с чем доллар перетянул одеяло на себя.

Динамику рублевых пар 15 февраля по-прежнему будут определять цены на нефть и торги парой евро/доллар. В течение дня будет публиковаться важная статистика.

Скорее всего, «быки» продолжат борьбу за рост рубля. Днем пары могут торговаться в боковике, но уже к вечеру ожидается снижение.

Сегодня пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 57,2−57,6 руб., пара евро/рубль в коридоре 70,4−70,9 руб.

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