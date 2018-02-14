Реверс надоел! «Нафтогаз Украины» с марта начинает закупать газ в России

Андрей Стеценко, , 23:47 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 11 февраля составляли 11,604 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 5 февраля сократились на 831 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 5,509 млрд кубов топлива, т. е. более 32,4% от накопленного. Причём до конца отопительного сезона в «Нафтогазе» планируют использовать максимум 3,6 млрд кубометров из запасов и завершить его с 8−9 млрд кубометров в ПХГ.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выступил с очередным заявлением о том, что уже в марте его компания собирается восстановить отношения с «Газпромом» и возобновить прямые закупки российского газа.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан», — рассказал он во время брифинга.

Коболев подчеркнул, что тем самым «Нафтогаз» собирается имплементировать решение Стокгольмского арбитража.

Известно также, что с февраля «Нафтогаз» прекратил импорт природного газа из Европы.

«Мы такой нужды не видим, у нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене», — говорит Коболев, добавляя, что импортируют сегодня только частные компании.

Эти слова подтверждаются статистикой «Укртрансгаза»: среднесуточный импорт на Украину упал с январских 26 млн кубометров до 12,5 млн.

Следует отметить, что «Нафтогаз» немного рискует. Динамика запасов «Укртрансгаза» говорит о том, что среднесуточный расход газа из ПХГ сегодня — 115−150 млн кубометров в сутки. Это примерно соответствует технологическому максимуму: ежесуточный подъем газа из ПХГ возможен в объеме около 1% от общих запасов. Таким образом, с каждым днём количество газа, которое можно поднять из хранилищ, уменьшается. И в случае внезапных морозов компании придётся срочно возобновлять реверс.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «Факты ICTV» рассказал, сколько компания надеется сэкономить, покупая топливо напрямую в России:

«Сейчас разница составляет около 20 долларов. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. Например, во втором квартале разница достигнет 50 долларов. Потому что в теплый период года рыночные цены на газ падают».

Напомним, в январе по этому поводу случился конфликт между Коболевым и «Нафтогазом» с одной стороны и правительством Украины и минэнерго — с другой. Последние решительно возражали против возобновления прямых закупок у «Газпрома» и даже отказались согласовывать компании финансовый план на 2018 год. Позиция профильного министерства не изменилась и сейчас, так что не факт, что планы «Нафтогаза» по закупкам в РФ в итоге будут реализованы. Напомним, что Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году.

Уже восемь иностранных компаний подали свои предложения для совместного управления газотранспортной системой Украины, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский информагентству «Украинские новости». В связи с этим срок приёма и изучения предложений от потенциальных партнёров был продлён министерством до 1 марта. Однако президент Украины Пётр Порошенко, похоже, уже имеет своих фаворитов.

«В энергетическом сотрудничестве с Австрией мы будем счастливы пригласить в том числе и австрийские компании для участия в конкурсе по менеджменту украинской газотранспортной системы. Мы уверены в том, что это будет прибыльный и эффективный экономический проект», — заявил он на пресс-конференции, на которой присутствовал также федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц.

Уже в конце февраля Украина станет полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

«Это означает выход на глобальный рынок «чистой» энергетики, доступ к новейшим технологиям, лучшим финансовым механизмам и дешевымх кредитам на «зелёные» проекты», — рассказал журналистам глава Госагентства по энергоэффективности Сергей Савчук.

Планов у Госагентства громадьё: экономить до 1 млрд кубометров газа за счёт сжигания мусора. Чиновник также уверен, что спустя 5−7 лет объём сэкономленного газа можно довести до 5 млрд кубометров в год.

Электроэнергия

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) в период с 5 по 12 февраля сократились на 2,37%, или на 34,7 тыс. тонн, до 1430,2 тыс. тонн, — свидетельствуют статистические данные украинского министерства энергетики. Согласно источнику, на складах ТЭС запасы угля дефицитных антрацитовых марок сократились на 3,5%, или на 22,1 тыс. тонн, до 619,1 тыс. тонн, газовой группы — на 1,5%, или на 12,5 тыс. тонн, до 811,1 тыс. тонн. Запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за этот период сократились на 1,6%, или на 4,1 тыс. тонн, до 256,4 тыс. тонн.

А вот долги потребителей электроэнергии в 2017 году выросли до 28,8 млрд грн. (+1,9 млрд). В том числе — население прирастило задолженность на 0,5 млрд грн., до 4,9 млрд грн.

Похоже, что на Украине логика введения RAB-регулирования будет несколько отличаться от прочих стран. Об этом можно судить по словам советника министра энергетики Сергея Чеха.

«Я против разделения базы (активов облэнерго) на старые и новые. Неправильно делить на старое-новое. Так выглядит, будто старые сети не нуждаются в инвестициях. Как раз речь о том, чтобы модернизировать старое оборудование. Новое построено по сегодняшним ценам и обеспечено амортизацией. Смысл ведь в том, чтобы привести в хорошее состояние старое оборудование», — приводит его слова информагентство «Украинские новости».

Как правило, RAB-регулирование (стимулирующее тарифообразование) используется для строительства новой инфраструктуры. Тогда как слова советника министра отсылают нас к очень давней проблеме — амортизационным отчислениям на инфраструктуру, построенную во времена УССР. Их действительно не осталось, они давно разворованы либо сгорели во времена гиперинфляции. И это означает, что украинские потребители будут нести двойную нагрузку, ведь им придётся не только вкладываться в развитие энергосистемы, но и поддерживать рабочее состояние имеющейся инфраструктуры.

Между тем, как уже отмечалось, необходимое законодательство на Украине уже вступило в силу ещё в январе, а вот когда на практике облэнерго начнут переходить на него — вопрос. По крайней мере глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк считает, что ни одно облэнерго не введёт стимулирующее тарифообразование с апреля, хотя ранее некоторые декларировали такое намерение. С другой стороны, уже облэнерго заявили, что к началу февраля провели обязательные общественные слушания.

Также Дмитрий Вовк уверяет, что даже после того, как стимулирующие тарифы начнут действовать, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется самой низкой в Европе. Из чего можно сделать простой вывод: уже в ближайшие месяцы украинцам стоит готовиться к подорожанию электроэнергии. Вопрос только в том, сколько именно придётся платить дополнительно. Скажем, в консенсус-прогнозе министерства экономического развития и торговли заложено подорожание на 20%, т. е. 2,02 грн/кВт•ч вместо 1,68 грн/кВт•ч.

Именно последнее и беспокоит правительство, которое уже живёт предвыборной логикой.

«Призываю руководство НКРЭКУ пересмотреть методику начисления RAB-тарифов. Она несправедлива и может привести к необоснованному удорожанию электроэнергии», — заявил в ходе визита во Львовскую область премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Если закладывать в тариф расходы на развитие энергосистемы, а тем более — на поддержание уже существующей, тарифы могут только повыситься — вывод не слишком сложный. Однако главе Кабмина накануне выборов непросто смириться с очевидным. В качестве аргумента Гройсман также упомянул конкурентоспособность украинских товаров, мол, стимулирующее тарифообразование поднимет расходы на электроэнергию для украинских производителей и удорожит их продукцию на мировых рынках. Тут премьер-министру Украины можно напомнить, что промышленность и бизнес Украины уже платят за электроэнергию гораздо больше своих ближайших соседей по Восточной Европе: 50−55 евро/МВт•ч вместо 35−40 евро в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии.

Впрочем, почему бы Владимиру Гройсману и не делать такие заявления не только во Львовской, но и в любой другой области Украины: согласно законодательству, правительство не имеет права влиять на решения Нацкомиссии, поэтому можно с лёгким сердцем разыгрывать перед избирателями сценку «я в домике».

Украина в январе экспортировала электроэнергии на 21,58 млн долл., т. е. практически на ту же сумму, что и в январе прошлого года. Основными потребителями украинской электроэнергии привычно стали Венгрия, Польша, Молдавия.

В ближайшее время «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) и венгерский оператор системы передачи MAVIR начнут модернизацию ВЛ 750 кВ Западноукраинская — Альбертирша, по которой в Венгрию и экспортируется украинская электроэнергия.

«Это одна из самых мощных межгосударственных линий электропередач, пропускная способность которой ограничивается сегодня только генерирующей способностью «Бурштынского острова». При параллельной работе с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет и будет зависеть только от излишков электроэнергии, которые будут в ОЭС Украины», — пояснил корреспонденту портала UBR.ua операционный директор «Укрэнерго» Алексей Брехт.

В Госагентстве энергоэффективности сообщают, что из 3 тыс. домохозяйств, установивших в 2015—2017 гг. солнечные панели для собственных нужд, около 2 тыс. сделали это в 2017 году.

«Спрос населения на солнечную электроэнергию объясняется принятым в 2015 г. законом Украины № 514-VIII, которым предоставлен выгодный «зелёный» тариф с привязкой к курсу евро. Это означает, что домохозяйство может продавать избыток сгенерированной «чистой» электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели», — поясняет пресс-служба Госагентства.

Суммарно домохозяйства установили панели мощностью 51 МВт.

«Если солнечные установки мощностью до 30 кВт установлены в 2017 г., то «чистую» электроэнергию можно реализовывать по тарифу 18,09 евроцента/кВт•ч до 2030-го», — дополняет пресс-служба.

Это примерно 6 грн/кВт•ч. Правда, законом установлено, что установленная мощность таких мини-электростанций не должна превышать 30 кВт.

Также в Госагентстве сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni S.p.A изучает возможность строительства на Украине ветроэлектростанции установленной мощностью 40 МВт. Локализация проекта пока не определена, компания изучает площадки в южных и западных регионах страны.

Уголь

Импорт энергетического угля в январе 2018 года вырос до 2,25 млн тонн (что в 1,8 раза больше, чем в январе 2017 года), на 281 млн долл. (+64,5% к январю 2017 года). При этом 170 млн долл. было заплачено за уголь, поступивший из РФ, 91 млн долл. — из США, и 13 млн долл. — из Канады. Сообщается также, что в январе Украина экспортировала 43,3 тыс. тонн антрацита, хотя сама испытывает дефицит в этом виде топлива. Видимо, украинские компании теперь частично реэкспортируют антрацит, поступающий с территории РФ.

В порту «Южный» (Одесская область) заявили, что намерены в 2018 году перевалить 2 млн тонн угля, т. е. примерно по 170 тыс. тонн в месяц. Это даже ниже теоретически возможной пропускной способности угольного терминала порта и припортовой ж/д станции и лишний раз демонстрирует, что морской импорт не сможет заменить Украине собственную добычу или ж/д поставки. Как видим, годовая перевалка в порту «Южный» ниже месячного объёма импорта.

Кабмин Украины дал окончательную отмашку на создание Национальной угольной компании:

«Образование нового государственного предприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий», — говорится в пояснении к распоряжению правительства.

Всего в компанию войдут 19 активов: шахты, машиностроительные и ремонтные активы, несколько профильных НИИ («УкрНИИпроект», «Государственный НИИ организации и механизации шахтного строительства», «Укршахтгидрозащита»).

Однако стоит заметить, что административные перетасовки не могут качественно изменить ситуацию в отрасли. Приближается первая годовщина транспортной блокады Донбасса, вследствие которой Украина перестала потреблять уголь шахт, находящихся на территории республик. Главное следствие блокады — в заявлении главы минэкологии Остапа Семерака:

«Подтопление [шахт] приближается к критическому пределу, что может закончиться экологической трагедией. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и грунтов. Утерянные шахты невозможно восстановить, они создают серьезную угрозу окружающей среде и здоровью проживающих там людей».

Всего же из-за блокады на сегодня затоплено и утрачено 36 шахт.

И проблема в перспективе может оказаться ещё серьёзнее. Тут не получится, как говорится, «зафиксировать убыток» и просто смириться с затоплением этих шахт — мол, всё равно они на неконтролируемой территории:

«…Шахты разными ходами и проходками в том числе связаны между собой в очень большую разветвленную сеть, те грунтовые воды, которые начали скапливаться на неконтролируемой территории, они могут рано или поздно начать затапливать те шахты, которые расположены на территории, подконтрольной украинскому правительству», — напомнил в эфире «112.Украина» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Чем грозит затопление шахт? Как минимум — просадкой грунта и разрушением домов, дорог, инфраструктуры. Также шахтная вода, постепенно поднимаясь на поверхность, будет поступать в неглубокие горизонты, из которых берут воду сельские жители. Такая вода непригодна в быту, а также для полива — земля утрачивает плодородность. В отдельных случаях вода также может вытеснять на поверхность шахтный газ, что создаёт риск отравления и/или взрывов.

По словам эколога Олега Улицкого в комментарии порталу novosti.dn.ua, если для экономики затопленные шахты уже потеряны, то предотвратить негативные последствия затопления для местного населения ещё пока не поздно. Однако для этого Украина и представители ЛДНР должны договориться о строительстве буферных водоотливных шахт.

Нефть

Импорт нефти и нефтяного сырья в январе 2018 года вырос, достигнув 73,9 тыс. тонн (+36,9% к январю прошлого года). В стоимостном выражении рост оказался выше: за импорт пришлось заплатить 38,51 млн долл. (+57,3% к январю прошлого года). Практически вся нефть в январе поступила на Украину из Азербайджана (36,17 млн долл.). На втором и третьем местах — Иран и РФ (1,84 и 0,28 млн долл. соответственно).

Недостаток сырья для производства топлива и необходимость импорта нефти и нефтепродуктов не стали препятствием для роста экспорта нефтепродуктов Украиной. Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году поставила на внешний рынок 0,8 млн тонн нефтепродуктов, т. е. в два раза больше, чем в в 2016-м. Вероятной причиной этого может быть дороговизна традиционного моторного топлива (бензинов и дизельного топлива): всё больше украинцев предпочитают им пропан-бутановую смесь. А раз так, то появляется возможность экспортировать невостребованную продукцию.

Многострадальная компания «Укрнафта» готова увеличить вдвое добычу нефти и газа, заявил на пресс-конференции председатель правления Марк Роллинс. Правда, есть нюанс — при условии должного инвестирования, и на текущий год, с его слов, компания ожидает 3,2 млрд грн. инвестиций.

«В 2017 году мы уплатили все налоги. Что произошло впервые за последние годы… Мы также планируем обеспечить выплату просроченного налогового долга на уровне 1,2 млрд грн. в текущем году. Но, на мой взгляд, эта цифра — достаточно консервативна. Если цены на нефть будут благоприятны, мы увеличим эту сумму погашения налогового долга. В январе 2018 года компания заплатила 100 млн грн. налогового долга, а также все налоги», — проинформировал чиновник.

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