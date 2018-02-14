На чём строить Арктику? Без стандартов и на иностранном оборудовании?

Москва, , 22:00 — REGNUM Завтра, 15 февраля, в Госдуме участники парламентских слушаний обсудят совершенствование мер государственной поддержки социально-экономического развития Севера, Арктики и Дальнего Востока. Развитие этих регионов осуществляется в рамках реализации госпрограмм, в которых запланированы к строительству и модернизации порты, региональные дороги, аэродромы и прочие объекты инфраструктуры, в том числе стратегически важные для страны. Какими материалами и технологиями будут обеспечиваться все эти объекты и в какую сумму они обойдутся налогоплательщикам? С чем сталкиваются в реалиях импортозамещения и рынка наши отечественные производители в сфере химической и строительной индустрии и о причинах такого положения дел рассказал ИА REGNUM член экспертного совета при комитете Госдумы по транспорту и строительству Андрей Глухов:

Благодаря своим филиалам по всему миру европейские и американские концерны, работающие в сфере химической и строительной индустрии, сегодня прекрасно себя чувствуют и на российском рынке. Российские компании, которые занимаются идентичными материалами — производством составов по иммобилизации опасных отходов, укреплению грунтов, гидроизоляции, конструкционным ремонтом бетонов, испытывают трудности, так как приходится доказывать свое соответствие современным мировым тенденциям. Ведущие российские корпорации, госкорпорации выдвигают требования по характеристикам материалов и технологиям, прежде всего, ориентируясь только на европейские стандарты. В то же время и современные российские стандарты в строительной индустрии, в восстановлении и изоляции, также ориентированы и гармонизированы с современными европейскими нормативами. Но только вот, к сожалению, в России практически отсутствует современное испытательное оборудование для получения необходимых характеристик подтверждения этого соответствия мировым тенденциям. И в этом одна из основных трудностей. В таких условиях очень сложно продвигать российский продукт.

С одной стороны, сегодня отечественная продукция используется на многих, в том числе стратегически важных, объектах, а с другой, мы вынуждены зависеть от европейских стандартов. К сожалению, никакие преференции для российских компаний здесь не работают — все материалы, технологии, которые предлагаются отечественным производителем, изначально сравниваются с европейскими и с американскими. И даже невзирая зачастую на более низкую цену, российские компании проигрывают в тендерах. Такова ситуация сегодня в регионах. В итоге регионы из госбюджета тратят деньги налогоплательщиков в разы больше, и тратят на зарубежные материалы и технологии.

Зависимость от европейского оборудования

Такая ситуация сложилась из-за нежелания разработать, начиная с 90-х годов, российские стандарты. Гораздо проще оказалось принять за основу европейские, то есть это стопроцентная полная гармонизация строительных норм и правил с европейскими стандартами. С 80-х годов измерительное лабораторное оборудование не разрабатывалось и не производилось в России, не обновлялось. Оно производится только в Европе, и достаточно недешевое. Все строительные, химические лаборатории у нас завязаны на зарубежное испытательное оборудование — в этом основная проблема. Сейчас получается, что отечественные характеристики российских материалов в случае пересчета соответствуют европейским стандартам, но нам необходимо испытывать их именно на европейском оборудовании.

Что нужно сделать, чтобы устранить это препятствие для отечественного производителя? На мой взгляд, уже поздно. ГОСТы уже приняты. Нужно либо обеспечить российские лаборатории соответствующим оборудованием, либо принимать испытания, которые проведены на том что есть, но пересчитаны по европейским формулам. Но целый ряд оборудования все равно придётся закупать, а это стоит дорого.

Российские производители постепенно начинают выпускать ряд испытательного оборудования, но чтобы оборудование было принято к лабораторным испытаниям (контрольно-измерительные приборы), требуется очень жёсткая сертификация, так как результат должен получиться одинаковый во всех лабораториях.

Влияние Китая

Но есть и обнадеживающие моменты. Российские и европейские компании в основном использовали мощности китайских производителей. И многие российские производители были не в состоянии конкурировать с дешёвым импортом. Однако, в последние несколько лет в одном из мировых центров производства, в частности в Китае, всё больше внедряются жёсткие экологические нормы по выводу химических производств за черту города, за пределы населённых территорий. Соответственно растут и цены на химическую продукцию, произведённую в Китае. А это прогнозируемый рост до 40−50% стоимости, которая существует в нынешний момент. Вот это позволит российским химическим предприятиям серьёзно конкурировать с ведущими зарубежными предприятиями, которые имеют производства по всему миру, включая Китай. И, возможно, даст толчок к развитию российского производства. Напомню, что основные развитые страны все свои опасные производства вывели за пределы населённых территорий, ещё начиная с 70-х годов 20-го столетия.

Об Арктике

Потепление Арктики, снижение ледового покрова, скотомогильники, проблема утилизации и локализации отходов, тех, что накопились, и тех, что образуются, — основные задачи в рамках реализации всё тех же госпрограмм, которые необходимо решать. И мы готовы к этому, у нас есть технологии и решения. Основная проблема в Арктике — это сложная транспортная доступность, поэтому необходимо работать с технологиями, которые максимально используют местные ресурсы и которые можно легко перевезти. В частности, приведу пример — тонкослойные бетонные полотна, составы, которые локализуют воду, предотвращают распространение загрязнений и не позволяют распространяться радиации. Отходы можно покрыть бетонным полотном, полить водой, и радиационный уровень резко снизится. Применение наших технологий разрабатывается совместно с Академией гражданской защиты МЧС. Особенности применения таких материалов — это максимальное использование местного грунта, локализация распространения сибирской язвы из скотомогильников, которые у нас за Полярным кругом на территории Арктики.