Украина: хотя бы удержать инфляцию

Киев, , 17:21 — REGNUM Учетная ставка на Украине вновь была повышена, на этот раз сразу до 16%. Это уже третье повышение за последние три месяца: пытаясь удержать инфляцию путем подобных повышений, украинский Нацбанк по сути отказывается от выполнения поставленной год назад задачи — добиться значительного удешевления банковских кредитов к лету 2018 года. С начала повышения учётной ставки кредиты в среднем подорожали на 1,4%. Об этой и других последних новостях банковского сектора Украины пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Как отмечает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, решения НБУ продиктованы традиционными представлениями об экономических процессах.

«Если регулятор хочет притормозить рост экономики, он повышает учетную ставку, следовательно, вырастает цена финансового ресурса для банков, а те повышают ставки по кредитам. Удорожание кредитов в свою очередь снижает их доступность для бизнеса и населения. Следовательно, компании снижают темпы развития, не столь активно создают рабочие места, а люди меньше покупают, а значит, инфляция растет не так быстро», — считает он.

Но украинские банки зарабатывают преимущественно на потребительском кредитовании, где ставки выше 30% годовых. И, считает экономист Виктор Скаршевский, решение регулятора скорее сократит кредитование реального сектора, нежели придержит потребительское кредитование, рост которого в 2017 году составил 38,3%. Но это понимают и в НБУ, отмечая, что в сложившейся ситуации «более жесткая монетарная политика будет иметь довольно ограниченное влияние на экономический рост, поскольку он происходит на фоне медленного возобновления кредитования». Однако ставку и дальше готовятся повышать.

Тем временем украинские банки по результатам ушедшего года сократили количество работающих отделений на 827 единиц — до 9489. Темпы закрытия сокращаются (в 2016 году они были примерно вдвое выше), однако это объясняется скорее тем, что нестабильные банки, имевшие одновременно разветвлённую сеть, уже давно выведены с рынка.

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