Гражданам разрешат «собирать валежник, ягоды и орехи в дуплах белок»

Москва, , 12:29 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам, не поможет гражданам решить проблемы со своими долгами. Об этом в ходе рассмотрении инициативы на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Законопроект предлагает изменить порядок уплаты задолженности по кредитам и гасить вначале проценты по кредиту, потом основной долг, а потом пени и штрафы. Сегодня основной долг в случае просрочки гасится в последнюю очередь. Однако Шерин уверен, что предложенные изменения недостаточны.

«Если мы не поменяем местами — сначала гасить основной долг, а потом проценты, то этот закон — фикция. Он ни о чем», — отметил Шерин.

Парламентарий припомнил схожие законопроекты, находящиеся на рассмотрении Госдумы.

«При этом народ успокаивают — товарищи, собирайте валежник, мы вам разрешаем, принимаем закон в первом чтении. Собирайте дрова. Потом еще разрешим шишки собирать, орехи в дуплах белок. Занимаемся всем, чем угодно, только не теми законами, которые бы реально решили проблемы граждан», — возмутился Шерин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают внесение законопроекта, позволяющего людям зарабатывать на сборе грибов и ягод — продавать в так называемые «заготовительные конторы». Предлагается дать людям право реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали, — сейчас продавать ягоды и грибы может только юрлицо.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий гражданам РФ собирать валежник. Документом дается определение валежнику (сухие деревья или их части, лежащие на земле) и включается в перечень недревесных лесных ресурсов.

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