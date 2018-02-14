Число безработных в России за неделю выросло на 0,8%

Москва, , 07:22 — REGNUM В России за неделю (31 января — 7 февраля) численность безработных граждан выросла на 0,8% и составила 785 тыс. 700 человек (годом ранее — 907 тыс. 610 человек), сообщили в Минтруде РФ.

Безработица в России начала расти с конца января. За предыдущую неделю (24−31 января) число безработных граждан выросло на 1,9% и составило 779 тыс. 600 человек.

Рост численности безработных граждан отмечен в 70 субъектах РФ. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Калининградской, Астраханской, Курской областях.

За неделю снижение числа безработных произошло в 14 регионах России.

Не изменилась численность безработных в Пензенской области.

На 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% (на 1 января 2017 года — 1,2%).

Количество вакансий в органах службы занятости составляет 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в России был отмечен рост безработицы. С начала декабря число безработных выросло на 2,1%.

По данным опроса, в России ситуация на рынке труда стабилизируется и наблюдается медленное восстановление. 57% граждан заявили, что за последние полгода у них стабильная работа, никакие изменения их не коснулись.

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