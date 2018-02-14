Самую дорогую квартиру на Дальнем Востоке выставили на продажу в Хабаровске

Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Элитное жилье, стоимость которого порой превышает годовой бюджет таежного поселка, на Дальнем Востоке и продают, и покупают. Где находится самое дорогое элитное жилье, а где его можно купить по более-менее умеренной цене — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Цены на жилье экономкласса, вернее, как нынче принято говорить, «стандартное», изучены вдоль и поперек. Мы изучили цены на самое дорогое жилье в регионах ДФО.

Самая дорогая квартира, вопреки ожиданиям, обнаружилась не на Сахалине, который входит в тройку регионов РФ с самым дорогим жильем, а в Хабаровске — за 4-комнатную новостройку в центре, без ремонта — сразу после строителей — придется выложить ровно 27 млн рублей.

На втором месте опять не Сахалин, а Владивосток. За 4-комнатный двухэтажный пентхаус с дизайном интерьера в модном стиле «лофт» просят «всего-то» 24 млн рублей.

На третьем месте — Южно-Сахалинск. 4-комнатный пентхаус, последний, 16-й этаж новостройки в центре, без ремонта предлагают за 22 млн рублей. Продавец обещает, что, купив это жилье, вы почувствуете себя «властителем мира». Думается, что тот, кто способен выложить за жильё на краю света 22 млн рублей, уже именно так себя и чувствует.

На четвертом месте — Благовещенск. Здесь самая дорогая 4-комнатная квартира из имеющихся предложений обойдется в 18 млн рублей. Это центр города, закрытая дворовая территория, подземная парковка, в квартире — роскошный ремонт и мебель в викторианском стиле, две спальни, личный кабинет, отдельная гардеробная и много еще чего есть.

На пятом месте столица Камчатки — Петропавловск-Камчатский. Здесь самая дорогая квартира оказалась 3-комнатной. Просят за нее 15 млн 500 тыс. рублей. В квартире выполнен великолепный ремонт, она полностью меблирована — заходи и живи. Самая дорогая 4-комнатная квартира стоит 13 млн 500 тыс. рублей. И в ней также ремонт и дорогая мебель.

Нашлось на портале недвижимости Петропавловска-Камчатского и еще одно предложение: стандартную «двушку» где-то на окраине, без ремонта, предлагают за 28 млн рублей. Но тут, мы думаем, продавец ошибся с нулями. Слишком много нулей для такого, прямо скажем, непрезентабельного жилища.

Самая дорогая 4-комнатная квартира в Якутске обойдется в 13 млн 500 тыс. рублей. В квартире отличный ремонт, итальянская мебель, самая современная бытовая техника. Центр Якутска, конечно.

Самая дорогая 4-комнатная квартира в центре столицы Колымы — Магадане — стоит 13 млн 500 тыс. рублей. Квартира полностью меблирована, с ремонтом, на креслах — медвежьи шкуры — «колымский колорит».

Если же у вас нет слишком больших денег, а пожить в элитном жилье очень хочется, тогда вам следует отправиться в столицу ЕАО — Биробиджан. Местные жители порой шутят, что ЕАО — единственное место в мире, где живут бедные евреи. Еще они шутят, что граждане Израиля, которые плохо ведут себя в этой жизни, в следующей жизни обязательно попадут в ЕАО. И то сказать — 25% населения за чертой бедности, а средняя зарплата в области едва превышает 21 тыс. рублей. Тем не менее даже в таком небогатом регионе есть элитное жилье. И стоит оно — как «однушка» на окраине Владивостока! Самая дорогая 4-комнатная квартира здесь обойдется всего-то в 7 млн 950 тыс. рублей. Квартира новая, с прекрасным ремонтом, очень солнечная, в самом центре Биробиджана. И вдвое дешевле, чем в Магадане, заметьте!

Элитного и дорогого жилья в столице Чукотки Анадыре мы не нашли. Самое дорогое предложение на сегодняшний день — 3-комнатная квартира с косметическим ремонтом за 2 млн 100 тыс. рублей. Продавец сообщает, что продажа срочная и торг уместен.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на стандартное жилье, то есть такое, которое покупают обычные, не слишком богатые люди, в разных регионах ДФО — разные. Сахалин вошел в тройку лидеров России по стоимости такого жилья в 2017 году. Например, чтобы купить квартиру, среднестатистическому сахалинцу нужно семь лет откладывать всю свою зарплату, ничего не есть, не пить, не одеваться. 1 кв. метр в островном регионе по состоянию на январь 2018 года стоил 59 388 рублей. Если копить и ничего не есть шесть лет, то можно накопить на собственный стандартный «угол» в Приморье и Амурской области, за пять лет можно скопить на квартиру в Якутии, в Хабаровском крае, на Камчатке. В ЕАО потребуется всего четыре года. Самое дешевое жилье такого класса — на Колыме. Там хватит и двух лет.