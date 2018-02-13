Офшоры украинских олигархов предлагают конфисковать для погашения госдолга

Киев, , 17:44 — REGNUM

В 2018 году в так называемый индекс Робин Гуда, который составляют эксперты издания Bloomberg, попал один украинский олигарх Ринат Ахметов. Состояния украинца хватило бы на 36 дней, чтобы обеспечить функционирование государства Украина.

Всего эксперты Bloomberg исследовали богатых людей из 49 стран с различными политическими режимами. Они сравнили чистую прибыль олигархов на конец декабря 2017 г. с ежедневной стоимостью управления государством. Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Китай, Япония и Польша.

При этом самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос смог бы покрывать госрасходы США в течение пяти дней. Самый богатый, по данным Bloomberg, россиянин — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — смог бы обеспечивать работу российского правительства в течение 14 дней. Дольше всего спонсировать страну мог бы норвежский миллиардер Джон Фредриксен, который сейчас проживает на Кипре, — 441 день. В свою очередь советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Олеся Цибулько призвала чиновников создать в стране равные для всех условия ведения бизнеса.

«Это скорее юморной рейтинг. Вопрос в том: или мы много тратим, или Ринат Ахметов такой бедный. С этим надо что-то решать… Если мы хотим забрать предприятия у олигархов, тогда возникает вопрос: что делать с этими предприятиями? Ведь они платят налоги в бюджет Украины, мы можем потерять бюджет. В Украине нужно менять правила и делать их одинаковыми для всех, чтобы бизнес конкурировал честно. Нельзя, чтобы олигарх конкурировал за счет теневых схем и привилегий», — сказала Цибулько 13 февраля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, политик Владимир Литвин призвал власти погасить внешние долги Украины за счет конфискации выведенных в офшоры средств украинских олигархов.

«По разным данным, за последние годы из Украины вывели в офшоры $200 млрд. Нам надо всем миром говорить, что Украина готова объявить дефолт и дает право разыскать эти средства, вернуть эти средства в пользу тех государств, в которых они хранятся, поскольку они незаконно выведены из Украины. Вместо этого нам должны списать ту задолженность, которую имеет государство Украина», — предложил Литвин.

При этом экономист Александр Охрименко назвал предложение Литвина «дуростью».

"У нас действительно есть деньги олигархов за границей. Но обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день внешние долги нашего бизнеса около $150 млрд. А это заводы и фабрики — это то, что держит на плаву экономику. Прекратите говорить дурость о том, что олигархи украли деньги в офшоры. Они схематично вывели деньги в офшоры, а потом завели их сюда. В 2010 году в Украину пришло 12 млрд долл., были офшоры. В 2017 году — пришло 1,8 млрд долл. Прекратите войну, и 200 млрд вернется в Украину», — пояснил Охрименко.

Он также призвал власти не трогать олигархов, поскольку «от их благополучия зависит успех страны и каждого украинца».

«Экономика Украины держится на олигархах. Если хорошо олигархам, хорошо всем украинцам. Как только возникают проблемы у олигархов — проблемы у всех. Не забывайте, что до майдана ситуация была нормальной. Начался майдан, началась война олигархов, и уже четвертый год падают зарплаты, цены растут, экономика не может подняться. С 2000 по 2007 ггод у нас были самые благоприятные времена. Олигархи расселись, поделили, экономика росла, было чудо. Чем лучше олигархам, тем лучше украинцам — это непопулярный лозунг, но именно его подтверждает жизнь. Закончится война олигархов, начнется экономический рост. Тогда все будут жить, как олигархи», — сказал Охрименко.

В то же время политтехнолог Дмитрий Фищенко пояснил, что олигархи вкладывают часть прибыли не в производство, а в чиновников.

«Нужно понимать, чем отличается бизнесмен от олигарха. Бизнесмен и предприниматель получает богатство благодаря какой-то стратегии, выпуску какого-то товара или финансовым операциям. Олигарх использует еще один инструмент — власть. Часть средств он инвестирует не в производство, не в финансовый сектор, не в сельское хозяйство, он инвестирует во власть. Большая часть прибыли получается именно за счет эксплуатации власти в разных её видах — доступность к бюджету, госзаказам, создание специальных условий. Хорошо, когда в стране много богатых людей, которые могут удерживать страну и свою семью… Плохо то, что они используют власть как способ зарабатывания денег», — добавил Фищенко.

Как сообщалось, в 2018 году, согласно подсчетам экспертов издания Bloomberg украинский олигарх Ринат Ахметов (собственник управляющей компании СКМ) поднялся с 439-го на 393-е место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира. По данным издания, состояние олигарха увеличились с 4,38 миллиарда долларов до 4,98 миллиарда долларов. Ахметов является самым богатым человеком Украины и единственным украинцем в этом рейтинге.