Маркедонов: «Железная дорога из Ирана может снизить изоляцию Армении»

Ереван, , 15:46 — REGNUM Иран готов к началу строительства железной дороги до Армении. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади, сообщило издание «РЖД-Партнер» сегодня, 13 февраля. Однако дипломат отметил, что первый шаг должен быть сделан Арменией.

«У нас хорошие отношения с Арменией, мы готовы к запуску железной дороги. Армянская сторона должна предоставить инвестора. Вы идете навстречу, мы делаем следующий шаг», — заявил Саджади.

Как рассказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, железная дорога из Ирана позволит снизить региональную изоляцию Армении. Это особенно актуально в ситуации, когда две границы государства фактически закрыты: с одной стороны Азербайджаном, с другой — Турцией. По словам эксперта, это стало бы прецедентом, к которому можно было бы аппелировать в случае возникновения каких-либо сложностей по поводу транспортного коридора, в том числе Грузии.

«Если этот проект будет развиваться успешно, это станет важным толчком, чтобы Россия начала более активно обсуждать с Грузией вопросы об открытии транспортных коридоров. Это позволило бы им выстраивать отношения поверх имеющихся разногласий по Абхазии и Южной Осетии», — заявил Маркедонов.

Напомним, в Баку 30 октября 2017 года прошла торжественная церемония открытия новой железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс. Железная дорога построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран — Армения. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд долларов, протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год.

Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.

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